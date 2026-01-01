Redes sociais Cristo no mar de Copacabana (RJ)

A maior festa de réveillon do mundo foi realizada no Rio de Janeiro com uma queima de fogos de tirar o fôlego de moradores e turistas. Mas uma grande novidade neste ano foi o espetáculo de drones que aconteceu logo em seguida.

O público foi surpreendido com um show de luzes que formaram vários desenhos no céu. Ao todo, foram utilizados 1.250 drones para formar imagens que simbolizam a cidade, como o Cristo Redentor, que emergiu do mar, o Pão de Açúcar com o bondinho se movendo e uma dupla jogando capoeira.

A performance também escreveu o nome da cidade no céu com um enorme coração e em seguida deu boas-vindas a 2026. Um dos momentos mais emocionantes foi quando o conjunto de drones formou um anel luminoso no ar e 5 deles dispararam fogos de artifício que caiam na água em um estilo de ficção científica alienígena.

Segundo a equipe do DJ Alok, o espetáculo foi uma parceria do DJ com o vice-presidente de criação da SRCOM, Abel Gomes agência que realiza o Rio Réveillon há mais de 10 anos.









Segundo a equipe do DJ Alok, o espetáculo foi uma parceria do DJ com o vice-presidente de criação da SRCOM, Abel Gomes agência que realiza o Rio Réveillon há mais de 10 anos. Os dois fizeram a apresentação com drones pela primeira vez em um show que o DJ realizou em Copacabana.

Segundo os organizadores do Reveillon do Rio, a performance foi realizada usando comandos de Inteligência Artificial na programação dos drones. Dessa forma, não foi necessário um piloto para cada aeronave na realização do espetáculo. O ''aeroporto'' estava localizado em uma estrutura na lateral do palco principal de onde todos decolaram para iniciar a coreografia.