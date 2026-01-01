Reprodução/redes sociais Vídeo mostra grupo surfando em alagamento no centro de Balneário Camburiú

A chuva forte que caiu no fim da tarde desta quinta-feira (31), em Balneário Camboriú (SC), alagou vários pontos em diferentes vias de diversos bairros e acabou virando atração para turistas.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo surfando em um alagamento, no centro da cidade. Assista:



Uma chuva forte que caiu no fim da tarde desta quinta-feira (31), em Balneário Camburiú (SC), alagou vários pontos e acabou virando atração para turistas. De acordo com a prefeitura da cidade, choveu 23.66mm em uma hora, mas houve registro de vítimas e a situação foi normalizada. pic.twitter.com/9owSw6gMBx — iG (@iG) January 1, 2026





De acordo com a prefeitura de Balneário Camboriú, por meio da Defesa Civil, choveu 23.66mm em uma hora.



Diante do acumulado, foram registrados alagamentos na Rua 51, Rua 900, Rua 990 e Avenida Central, no Centro; e na Avenida Palestina, entre as ruas Portugal e Panamá; na Rua Paquistão, Rua Itália, entre a Avenida Palestina e a Avenida Martin Luther, e na Avenida Martin Luther com Rua Suíça, todas no Bairro das Nações.

Também alagaram trechos da Avenida das Flores e Rua Goiás, no Bairro dos Estados; da Rua Acre com Avenida Santa Catarina, no Bairro dos Municípios; e nas Ruas Juvêncio Delfino da Silva, Rua Júlia Serrão, no nº 83; e Rua Otávio José da Silva, no Bairro Nova Esperança.



Não houve registro de vítimas e, nesta manhã de 1 de janeiro, ainda segundo a prefeitura, a situação foi normalizada.

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para chuva intensa, raios e rajadas de vento entre a tarde da quarta e a manhã de quinta-feira (1º).





O órgão informa que tem monitorado as previsões meteorológicas e orienta a população a redobrar os cuidados, evitando áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante temporais e observar sinais de risco em encostas e áreas sujeitas a enxurradas.

Em caso de emergência, segundo o órgão, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 199 ou pelo 153, da Central de Operações. Também pelo telefone de plantão (47) 9 9232-4928.

