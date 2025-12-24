Reprodução Policial disfarçado de Papai Noel

Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (23) na rodoviária de Porto Alegre durante uma ação da Polícia Civil que contou com um policial disfarçado de Papai Noel. O suspeito era foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pelo Judiciário do Pará.

Segundo o jornal Estadão, a polícia alegou que o uso do disfarce foi estratégico por causa do período natalino, o que permitiu a aproximação do suspeito sem despertar desconfiança em um local de grande circulação de pessoas. Após a identificação, os agentes realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial.

A corporação não divulgou detalhes sobre o crime que originou o mandado nem a identidade do preso. Após a prisão, o homem foi encaminhado a uma delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



O Portal iG rocurou a Secretaria de Segurança Pública o RS e não obteve resposta até a publicação desta reportagem.