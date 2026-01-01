Reprodução / Redes Sociais Garrafas de espumante com faísca

Testemunhas que frequentaram o bar La Constellation, que sofreu um incêndio nesta virada de ano em uma estação de esqui na Suíça, relataram ao portal BFMTV que viram garçonetes circulando com garrafas de champanhe com “faíscas” no gargalo, que teriam atingido o teto do local, iniciando o incêndio. A Procuradoria-Geral de Valais havia descartado a possibilidade horas antes de o portal publicar a matéria com os relatos.

Segundo o chefe da polícia da comuna de Valais, Frédéric Gisler, ao menos 40 pessoas morreram e 115 se feriram no incidente, entre moradores e turistas.

Guy Parmelin, presidente da Federação Suíça, deu uma coletiva de imprensa em que classificou o incêndio no La Constellation como “uma das maiores tragédias” que o país europeu já presenciou. Parmelin determinou que bandeiras em todo o país sejam içadas a meio mastro por cinco dias.

O bar pertence à estação de esqui de luxo Crans-Montana, que fica a 180 km de Berna, capital do país. A polícia recebeu os primeiros chamados de socorro por volta das 1h30 da manhã deste dia primeiro.

Lembrança ruim aos brasileiros

Caso confirmado que a causa do incêndio foram “velas” em garrafas de espumante que teriam soltado faísca no teto, a ocorrência lembra a tragédia da Boate Kiss , em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, em que um artefato pirotécnico foi utilizado no palco durante o show da banda “Gurizada Fandangueira”.

O incêndio na Kiss completa 13 anos no dia 27 de janeiro. Na ocasião, que marcou a cidade gaúcha, 242 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas, a maioria jovens estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

