Reprodução/redes sociais Roberto Farias Thomaz, 20, que desapareceu após passar a virada do ano no Pico Paraná

Equipes de resgate realizam buscas por Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, que desapareceu após passar a virada do ano no Pico Paraná, na Serra do Ibitiraquire, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

A operação é coordenada pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), e envolve equipes terrestres, apoio aéreo e uso de tecnologia térmica. Veja imagens da operação de busca.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele subiu a montanha no dia 31 de dezembro e está desaparecido desde quinta-feira (1).



Ele estava acompanhado de uma amiga e teria vomitado algumas vezes durante o trajeto, mas conseguiu chegar ao cume, acompanhado de uma amiga.



Após chegarem ao cume e descansarem, o rapaz e a amiga iniciaram a descida junto com outro grupo que estava no local.



Em determinado ponto da trilha de volta, antes do acampamento conhecido como Acampamento 2, o jovem ficou para trás e não foi mais visto.

O rapaz está sem telefone celular e possui pouca experiência em ambientes de montanha, além de recursos limitados de abrigo e alimentação.



A operação de buscas

As primeiras equipes do GOST chegaram à região ainda na tarde do dia 1º, com militares desembarcados por aeronave e outros acessando a área por terra. As buscas se estenderam até a madrugada, com varreduras nas trilhas e no cume do Pico Paraná.



Três equipes do GOST e dos bombeiros fazem buscas pelo local.



Militares foram levados aos cumes do Camelo, outros realizaram a trilha por terra iniciando a trilha pela Fazenda Pico Paraná e, outros estavam no Siririca, em outro resgate bem sucedido, e foram em busca de Thomaz.







Seis montanhistas do Corpo de Socorro em Montanha passaram a auxiliar nas buscas, além de corredores de montanha do Clube Paranaense de Montanhismo que atuam como apoio nas trilhas.



Foi montado um posto de comando na fazenda que dá acesso ao Pico Paraná.



Até o momento, não há informações sobre o padeiro do jovem. As buscas seguem concentradas nas trilhas e áreas próximas ao último ponto onde ele foi visto.

