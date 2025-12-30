Reprodução/@alinevieiramakeup Mulher relata assédio ao pedir lanche no KFC

Uma mulher, identificada como Aline Vieira, publicou um vídeo nas redes sociais nesta semana relatando ter sido vítima de assédio durante um atendimento de delivery feito em um estabelecimento da rede de fast food KFC, localizado em um shopping de Curitiba. O caso ganhou repercussão após a divulgação da mensagem recebida pela cliente, considerada ofensiva e de cunho sexual. O vídeo foi publicado pelo site XV Curitiba.



Segundo o relato, o episódio ocorreu após Aline realizar um pedido de lanche e, em seguida, entrar em contato com o restaurante apenas para solicitar o envio de sachês de ketchup. Como resposta, ela afirma ter recebido uma mensagem enviada por um funcionário do estabelecimento com conteúdo sexual explícito, totalmente desconectado do pedido e do contexto do atendimento. "Mandarei sim, para você mando até uma foto do cacete", escreveu o perfil da KFC via delivery, de acordo com prints divulgados pela vítima.



Reprodução/@alinevieiramakeup Mulher revela print de mensagem com cunho sexual via delivery

No vídeo publicado em seu perfil, Aline relata que a mensagem causou constrangimento imediato e que a situação extrapola uma falha de atendimento, configurando, segundo ela, um caso de assédio. A cliente afirma que se sentiu desrespeitada enquanto consumidora e, principalmente, enquanto mulher, destacando que a resposta recebida é incompatível com qualquer padrão profissional ou de respeito ao público.



Ainda de acordo com a denúncia, após o ocorrido, Aline tentou registrar reclamação diretamente com o restaurante, mas afirma não terencontrado um canal de atendimento ao consumidor funcional.

A vítima procurou a administração do shopping onde a unidade está localizada, que informou estar ciente do caso e que adotaria as medidas cabíveis. A plataforma responsável pela intermediação do pedido também foi acionada e, segundo a cliente, iniciou uma apuração interna.

O Portal iG entrou em contato com o KFC para obter um posicionamento a respeito do caso, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.