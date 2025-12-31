Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro está internado desde 24 de dezembro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou na manhã desta quarta-feira (31) o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para autorizar visita de seu sogro ao hospital DF Star, em Brasília.

O ex-presidente está internado há uma semana para passar por procedimentos médicos no tratamento de crises de soluço.

Na justificativa, Moraes afirma que a situação de internação de Bolsonaro é diferente da prisão.



"No caso concreto, o apenado encontra-se internado em unidade hospitalar, circunstância que impõe regime excepcional de custódia, distinto daquele existente no estabelecimento prisional, submetido às normas próprias do ambiente hospitalar e às orientações médicas. Dessa forma, diante das circunstâncias excepcionais da internação hospitalar, da necessidade de garantir a segurança e a disciplina, INDEFIRO o pedido formulado, afirmou.



Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses, por tentativa de golpe de estado, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.



Foi internado no hospital DF Star em 24 de dezembro e submetido, inicialmente, a uma cirurgia para tratar de duas hérnias. Depois passou por outros três procedimentos para tratar a crise de soluços que vem enfrentando.

No último boletim médico divulgado no fim da tarde desta terça-feira (30), a equipe médica que o acompanha informou que ele será submetido a uma endoscopia digestiva alta nesta quinta (31) para avaliação do refluxo gastroesofágico.





O ex-presidente também segue em fisioterapia respiratória, está tendo a pressão arterial monitorada, em decorrência de picos que vem apresentando, está tratando problema de apneia do sono, além de medidas preventivas para trombose.



Segundo a equipe médica que o acompanha, a previsão é que Bolsonaro tenha alta nesta quinta-feira (1).

