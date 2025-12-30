Reprodução Câmeras de segurança da rua registraram o atropelamento

A Polícia Civil de São Paulo prossegue com as investigações e diligências para apurar o caso de atropelamento e mortes de um rapaz de 21 anos e uma jovem de 19 anos que transitavam em uma motocicleta no bairro do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, na madrugada de domingo (29).

Os dois foram perseguidos e atingidos violentamente por um veículo que era conduzido pela namorada do rapaz, uma jovem de 21 anos.

Com o impacto, que aconteceu a Rua Professor Leitão da Cunha, o casal foi arremessado cerca de 30 metros e morreu no local, preso entre as ferragens dos veículos envolvidos.



Além do Citroen C4 prata que era conduzido pela namorada da vítima, foram atingidos ainda outros dois veículos que estavam estacionados na rua.



Um pedestre que passava no momento do choque também foi atropelado e sofreu um corte na cabeça. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado logo em seguida.



O Portal iG questionou a Secretaria de Segurança Pública que São Paulo sobre as investigações da ocorrência.

Por meio de nota, a SSP/SP informou que o caso foi registrado como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal.



Ainda de acordo com o órgão de segurança, a mulher autora foi presa em flagrante, passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.



"Foram requisitados exames periciais e toxicológicos, que estão em elaboração e serão analisados tão logo forem concluídos", diz a nota.

O caso está sendo investigado pelos policiais do 37º Distrito Policial (Campo Limpo) que, conforme informado pela SSP/SP, segue com diligências para identificar e localizar possíveis envolvidos e testemunhas, além de buscar novas imagens que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos.



Motivação do crime



As informações iniciais apontam para ciúmes como motivação do crime, segundo divulgado pelo G1.



O Portal iG também questionou a SSP/SP sobre essa questão, se o crime foi planejado e sobre o que a mulher detida teria alegado em seu depoimento, mas não obteve estas respostas.

Segundo as primeiras declarações colhidas junto a amigos e testemunhas, o rapaz e a jovem que o atropelou tinham um relacionamento de cerca de 1 ano.

Os amigos contaram à polícia que, por volta das 2h de domingo, o rapaz estava em um churrasco com amigos na casa dele e começou a receber mensagens da namorada, que não estava no local, questionando quem era uma mulher na festa que ela não conhecia.



As testemunhas relataram que o ciúme "era totalmente infundado" e disseram que a última mensagem enviada por ela foi "ou você resolve ou eu resolvo".



Pouco tempo depois, a namorada apareceu na casa do namorado acompanhada da madrasta. Raphael, então, vendo que ela insistia em discutir, resolveu dar uma volta de moto e levou a amiga na garupa.



Foi quando começou a perseguição, seguida de atropelamento e morte.

Testemunhas contaram ainda à Polícia Civil que, depois do ocorrido, a jovem teria dito a amigos da vítima: "vai socorrer seu amigo e a vagabunda que eu acabei de matar".







Após sair da cena do crime, ela foi encontrada pela polícia, sentada na calçada de uma rua próxima, alegando tontura. Foi presa em flagrante.

Antes, de ser levada à delegacia, precisou de atendimento médico por apresentar cortes no pescoço e nos pulsos, todos superficiais, segundo boletim de ocorrência.



Ela aparentava sonolência e disse que tinha tomado antidepressivos antes do crime. A polícia segue com as investigações.