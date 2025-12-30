Tania Rego / Agencia Brasil Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o dia 22 de novembro

Após voltar ao centro cirúrgico com uma nova crise de soluços na manhã desta terça-feira (30), o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecerá sob cuidados médicos e deverá realizar uma endoscopia nesta quarta-feira (31) em Brasília, último dia do ano.

O ex-presidente já havia passado por um procedimento no Natal, dia 25, para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, na região da virilha. A cirurgia foi recomendada pela perícia médica realizada pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Desde então, Jair Bolsonaro permaneceu internado e realizou outras três cirurgias no nervo frênico, voltadas ao controle das crises de soluço. Nesta manhã, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, comunicou a nova operação pelas redes sociais, lamentando o estado do marido:

“Meu amor apresentou quadro de soluços às 10h. Diante disso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico. Ele acaba de ser encaminhado ao centro cirúrgico. Seguimos enfrentando dias difíceis e contamos com as orações de todos”, divulgou a ex-primeira-dama.

Segundo o boletim médico obtido pelo Portal iG, o quadro de Bolsonaro é estável, mas permanece sob observação e irá realizar novas intervenções:

“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, por via convencional. Apresentou novos episódios de soluços, sendo submetido a uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais. Deverá ser submetido a endoscopia digestiva alta, amanhã (31), para avaliação do refluxo gastroesofágico. Segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose”, diz a nota do DF Star.