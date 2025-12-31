Luiz C. Ribeiro para o New York Post Caso de sarampo é identificado em aeroporto de Nova Jersey

Durante o pico das viagens de fim de ano, um dos vírus mais contagiosos do mundo foi identificado no Aeroporto Internacional de Newark Liberty, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um passageiro com sarampo circulou pelos terminais B e C no dia 12 de dezembro, segundo informou o Departamento de Saúde de Nova Jersey. As informações são do New York Post.

De acordo com o órgão, os sintomas do sarampo incluem febre alta, tosse, coriza, olhos vermelhos e lacrimejantes, além de erupções cutâneas que geralmente surgem entre três e cinco dias após o início dos primeiros sinais da doença.

A erupção costuma começar com manchas vermelhas planas no rosto, próximas à linha do cabelo, e se espalha gradualmente para o pescoço, tronco, braços, pernas e pés.

O vírus do sarampo é transmitido pelo ar e pode se espalhar quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Ainda segundo as autoridades de saúde, o agente infeccioso pode permanecer suspenso no ar por até duas horas depois que a pessoa doente deixa o local, o que aumenta o risco de contaminação em ambientes fechados e movimentados, como aeroportos.

O NJDOH orienta que pessoas que suspeitem ter sido expostas ao vírus ou que apresentem sintomas entrem em contato com um profissional de saúde antes de procurar hospitais ou unidades de atendimento, como forma de reduzir o risco de transmissão.

“O Departamento de Saúde de Nova Jersey está trabalhando em colaboração com autoridades de saúde locais em ações contínuas de rastreamento de contatos, notificação de possíveis expostos e identificação de novas exposições que possam ter ocorrido”, informou o órgão em comunicado oficial.

Segundo o departamento, estão mais vulneráveis ao sarampo aqueles que não foram totalmente vacinados ou que nunca tiveram a doença. Apenas neste ano, já foram confirmados 11 casos de sarampo em Nova Jersey.

O alerta ocorre em um momento de grande circulação de pessoas. De acordo com a associação AAA, um recorde de 8,03 milhões de viajantes deve utilizar aviões em todo os Estados Unidos durante a temporada de festas.

Além de Nova Jersey, outro caso recente foi confirmado em Massachusetts. O Departamento de Saúde Pública do estado informou, na véspera de Natal, que um visitante vindo do Texas foi diagnosticado com sarampo após desembarcar no Aeroporto Internacional Logan, em Boston. O passageiro viajou no voo 2384 da American Airlines, que partiu de Dallas–Fort Worth, e esteve no terminal B.

Dados atualizados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) indicam que, até 23 de dezembro, os Estados Unidos registraram 2.012 casos de sarampo em 2025.





Em nota, a comissária do Departamento de Saúde Pública de Connecticut, Manisha Juthani, reforçou a importância da imunização.

“A melhor forma de proteger suas crianças e a si mesmo contra o sarampo é estar vacinado”, afirmou. Segundo ela, uma dose da vacina tem eficácia de cerca de 93%, enquanto duas doses aumentam a proteção para aproximadamente 97%.