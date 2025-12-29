Reprodução/Rede X Bolsonaro passou por cirurgia na tarde desta segunda (29)

O ex-presidente Jair Bolsonaro concluiu, na tarde desta segunda-feira (29), no Hospital DF Star, em Brasília, uma nova intervenção médica para tratar suas crises de soluço, que demorou cerca de uma hora.

A primeira informação sobre o fim do procedimento foi publicada pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, nas redes sociais.



“Procedimento finalizado. Graças a deus, agora aguardamos ele subir para o quarto”, escreveu.



Esta é a terceira vez que o ex-presidente vai ao centro cirúrgico desde que foi internado, na manhã da última quarta-feira (24).



A intervenção consiste em um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado esquerdo. No último sábado, 27, ele realizou o mesmo procedimento, mas do lado direito.



O ‌nervo frênico é uma estrutura que ‌vai da região cervical até o tórax controlando o diafragma, que é um músculo essencial para a respiração.



Antes disso, no dia 24, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de correção de uma hérnia inguinal bilateral.

Ainda de acordo com informações da equipe médica, nesta tarde, o ex-presidente passa bem após a intervenção no nervo frênico, está tendo acompanhamento ininterrupto da pressão arterial e fazendo tratamento de apneia do sono.

A internação de Bolsonaro foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal (PF) indicar a necessidade da intervenção médica.





Segundo a equipe médica que o acompanha, o ex-presidente deverá permanecer internado em observação por ao menos mais 48 horas após o procedimento e a previsão de alta é 1 de janeiro.



Um boletim médico poderá ser divulgado nas próximas horas, atualizando o estado de saúde do ex-presidente.



Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) de Brasília, desde o dia 22 de novembro, quando violou a tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar.

Três dias depois, o ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

