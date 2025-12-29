A forte onda de calor que atinge o estado de São Paulo desde a semana passada fez disparar o consumo de água em toda a Grande São Paulo.
Segundo a Sabesp, o aumento chega a 60%, mesmo com cerca de 30% dos moradores fora da região por conta das férias escolares e de fim de ano.
O governo estadual reforçou o alerta sobre a necessidade do uso consciente da água. A orientação é para que a população adote, com urgência, hábitos que evitem desperdícios durante este período crítico de altas temperaturas e estiagem.
De acordo com a Agência SP, desde agosto a Região Metropolitana já opera com a chamada gestão da demanda, com redução de pressão no abastecimento durante a noite.
O esquema vale por 10 horas consecutivas, das 19h às 5h, uma determinação da Arsesp em parceria com a SP Águas e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A medida já evitou o consumo de 57 bilhões de litros de água nos últimos meses.
Mesmo assim, a falta de chuvas e o aumento da demanda continuam pressionando os reservatórios do Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que opera com apenas 26,42% da capacidade.
Modelos meteorológicos indicam chuva abaixo da média em janeiro, o que pode atrasar a recuperação dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo.
Faixas de atuação e alerta máximo em São Paulo
O Estado trabalha com sete faixas de atuação para garantir previsibilidade e resposta rápida em caso de agravamento. Cada faixa determina quais medidas devem ser aplicadas, com foco em preservar os níveis dos reservatórios.
Atualmente, São Paulo está na faixa 3. Nesse cenário, as ações envolvem intensificação de campanhas de conscientização e a gestão de demanda noturna de 10 horas.
As faixas 1 e 2 já previam restrições menores, enquanto as faixas 4, 5 e 6 ampliam o tempo de redução de pressão da água para 12, 14 e até 16 horas por dia.
O cenário mais crítico é o da faixa 7, que leva ao rodízio oficial de abastecimento entre bairros, com apoio obrigatório de caminhões-pipa para serviços essenciais.
Como economizar água
O governo reforça que a prioridade da água deve ser alimentação e higiene pessoal. Veja orientações para reduzir o consumo:
- • Banhos curtos: um banho de 15 minutos pode gastar 150 litros. Reduzindo para 5 minutos, uma família de três pessoas economiza até 9 mil litros ao mês.
- • Descarga sem desperdício: vistorie vazamentos e evite jogar papel higiênico no vaso.
- • Na pia: feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só abra no enxágue.
- • Roupas: use a máquina apenas cheia e reaproveite a água para lavar quintal ou calçadas.
- • Nada de mangueira: prefira vassoura para limpar áreas externas e use balde para lavar carros.
Monitoramento diário e ações emergenciais
O Governo de São Paulo acompanha diariamente a situação dos mananciais junto à Sabesp. Além da redução de pressão na rede, caminhões-pipa estão sendo direcionados a bairros mais afetados para reforçar o abastecimento.
O objetivo é evitar que a crise avance para patamares mais drásticos, enquanto o Estado aguarda a recuperação das represas com as chuvas dos próximos meses.