Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil Perícia médica em Bolsonaro conclui que ex-presidente tem hérnia e necessita de cirurgia.

O Instituto Nacional de Criminalística, órgão da Polícia Federal, enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o resultado da perícia médica realizada no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). De acordo com o documento, Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de uma cirurgia para o tratamento da doença. As informações são da Agência Brasil.

Leia mais notícias sobre Bolsonaro: Defesa pede cirurgia urgente para Bolsonaro

Os peritos também confirmaram um quadro de soluços e insônia.

“Quanto à tempestividade do procedimento, esta Junta Médica entende que deve ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intra-abdominal”, concluiu o laudo.





A perícia foi realizada nesta quarta-feira (17) na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. O procedimento foi solicitado pelo ministro do STF.

A equipe jurídica do ex-presidente solicitou em 15 de dezembro, autorização para a realização imediata de um procedimento cirúrgico. Além da autorização para a cirurgia, os representantes legais voltaram a solicitar a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena pela condenação a 27 anos e três meses de prisão por sua participação na trama golpista.