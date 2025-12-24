Flickr/PL Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro usou as redes sociais, nesta quarta-feira (24), para pedir orações para o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro que passará por cirurgia de retirada de hérnia inguinal bilateral amanhã (25).



A ex-primeira dama foi autorizada, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a acompanhar Bolsonaro durante a internação e procedimento cirúrgico no Hospital DF Star, em Brasília.

"Chegando ao [Hospital] DF Star para acompanhar a internação do meu amor. Peço intercessão e orações por ele e por toda a equipe médica. Confiamos plenamente naquele que vive e reina: o nosso Redentor vive", escreveu no story.

Na publicação Michelle ressaltou que ficará sem celular. A medida faz parte da logística de vigilância imposta por Moraes, que também conta com a presença de agentes da Polícia Federal (PF) na porta do leito e área extrena da unidade de saúde.

Saída da prisão

Na manhã desta quarta-feira (24), Jair Bolsonaro deixou, pela primeira vez, Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para realização da cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, diagnosticada mediante perícia médica .

Mais cedo, o ex-presidente realizou exames pré-operatórios. O procedimento é previsto para o dia do Natal e deve durar cerca de três ou quatro horas.







