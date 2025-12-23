Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, atendeu, nesta terça-feira (23), o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para realização de cirurgia no dia de Natal (25).

Na decisão, Moraes autoriza a internação nesta quarta-feira (24) e o procedimento cirúrgico, no dia seguinte, no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar um quadro de hérnia inguinal e de crises de soluço.

Além disso, no paracer, o ministro do STF autorizou Michelle Bolsonaro como acompanhante principal durante toda a internação e cirurgia, mas outras visitas familiares serão permitidas, contudo, mediante autorização judicial prévia.

Essa medida segue a decisão da Procurador-Geral da República (PGR) e o laudo pericial da Políca Federal (PF) sobre a hérnia inguinal bilateral de Bolsonaro.

Vigilância 24 horas



Conforme a autoriação de Alexandre de Moraes, Bolsonaro será vigiado por agentes da Polícia Federal. A vigilância será 24 horas, com manutenção de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital.

Ademais, foi proibida a entrada de celulares, computadores e dispositivos eletrônicos no quarto do ex-presidente.







