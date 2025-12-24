Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, pela primeira vez, a Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasiília, na manhã desta quarta-feira (24). Ele foi internado no Hospital DF Star, onde passará por cirurgia no dia do Natal (25).



Cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pela trama golpista, Bolsonaro foi conduzido pela PF até a unidade de saúde. O procedimento foi autorizado, na última terça-feira (23), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ex-presidente é acompanhado pela esposa, Michelle Bolsonaro.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro seguindo para o hospital





Ao chegar no hospital, na manhã de hoje, Jair Bolsonaro foi submetido a exames pré-operatórios. Durante a internação, seguindo a determinação de Moraes, Bolsonaro terá vigilância 24 horas, com a presença de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do Hospital DF Star.

Procedimento cirúrgico

Jair Bolsonaro será operado, nesta quinta-feira (25), para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, diagnosticada mediante perícia médica da Polícia Federal, que identificou piora progressiva, agravada por soluços persistentes e tosse crônica.



