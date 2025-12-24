MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Hospital DF Star

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta quarta-feira (24), a visita dos filhos de Jair Bolsonaro no hospital. Inicialmente, somente a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, estava com permissão.



Com a medida, o senador Flávio Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL), o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) e Laura Firmo Bolsonaro podem comparecer ao Hospital DF Star, em Brasília, onde o pai está internado e deve passar por cirurgia na manhã desta quinta-feira (25), segundo boletim divulgado pela unidade de saúde.

Nas redes sociais, a ex-primeira dama disse que a filha mais nova do casal, Laura, compareceu ao Hospital DF Star na tarde de hoje (24). "Lala já visitou o papai; ficaram abraçados e conversaram bastante, mesmo entre soluços", escreveu Michelle.

Ela e Laura deixaram o hospital para finalizar a ceia de Nata l. "Voltarei mais tarde para estar com o meu amor", salientou.

Procedimento cirúrgico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, pela primeira vez, a Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, na manhã desta quarta-feira (24). Ele foi internado no Hospital DF Star, onde passará por cirurgia no dia do Natal (25).

Conforme boletim médico, divulgado na tarde de hoje (24), o ex-mandatário realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológico e de risco cirúrgico, "sendo considerado apto para o procedimento proposto".

Ainda segundo o comunicado, a cirurgia está programada para a manhã desta quinta-feira (25), a partir das 9h, com previsão de duração de quatro horas.