Novo episódio do iGuilino esclarecerá dúvidas comuns sobre festas de Natal em condomínio.

A caixinha de Natal é obrigatória no condomínio? O condomínio pode restringir decorações para evitar sobrecarga elétrica? Moradores podem decorar varandas e janelas externas?

O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas comuns sobre festas de Natal realizadas no âmbito condominial.





Para esclarecer o assunto, vamos receber a advogada Siglia Azevedo, especialista em Direito Imobiliário.

Nesse episódio também vamos falar sobre:

quem responde por danos causados por enfeites de Natal;

se a decoração das áreas comuns precisa ser aprovada em assembleia;

como lidar com pedidos simultâneos para o uso salão de festas.

Também vamos esclarecer se o condomínio pode exigir lista prévia de convidados nas festas de Natal, se o síndico pode proibir circulação de convidados em determinadas áreas comuns durante essas comemorações, e quem é responsabilizado em caso de tumulto entre convidados.

