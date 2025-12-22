A caixinha de Natal é obrigatória no condomínio? O condomínio pode restringir decorações para evitar sobrecarga elétrica? Moradores podem decorar varandas e janelas externas?
O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas comuns sobre festas de Natal realizadas no âmbito condominial.
Para esclarecer o assunto, vamos receber a advogada Siglia Azevedo, especialista em Direito Imobiliário.
Nesse episódio também vamos falar sobre:
- quem responde por danos causados por enfeites de Natal;
- se a decoração das áreas comuns precisa ser aprovada em assembleia;
- como lidar com pedidos simultâneos para o uso salão de festas.
Também vamos esclarecer se o condomínio pode exigir lista prévia de convidados nas festas de Natal, se o síndico pode proibir circulação de convidados em determinadas áreas comuns durante essas comemorações, e quem é responsabilizado em caso de tumulto entre convidados.
