Reprodução/freepik Novo episódio do iGuilino esclarecerá regras sobre uso de ar-condicionado e áreas comuns em condomínio durante o verão.

Com a chegada do verão, o uso de ar-condicionado e das áreas comuns de condomínios se torna mais comum. Essa época do ano pode trazer mais conflitos e dúvidas, como: um condomínio pode proibir totalmente a instalação de ar-condicionados nas unidades? Em caso de negativa sem justificativa, o morador pode recorrer?

O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer quais são as regras para o uso de ar-condicionados e áreas comuns, como piscinas e academias.

Para esclarecer o assunto, vamos receber a advogado Luís Ricardo Trezza, especialista em Direito Condominial.

Nesse episódio, também vamos falar sobre:

até onde vai o direito do morador de instalar equipamentos para amenizar o calor dentro da própria unidade;

como lidar com conflitos entre moradores quando a instalação de condensadoras gera barulho ou calor para outro apartamento;

e quem paga por danos estruturais causados por instalações mal-executadas.





Também vamos esclarecer se o condomínio pode flexibilizar essas regras em períodos de calor extremo e o que a lei permite que a convenção regule sobre ar-condicionados, desde posição até padrões estéticos.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!