Novo episódio do iGuilino esclarecerá dúvidas sobre dívidas extras de fim de ano em condomínio.

Você sabe quais despesas extras costumam surgir nos condomínios no fim de ano? Como a convenção deve prever esse tipo de gasto? Se o orçamento anual não contemplar os gastos típicos do final do ano, o condomínio pode fazer rateios extras?

O novo episódio do  iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que irá ao ar nesta terça-feira (15), vai esclarecer dúvidas comuns sobre o assunto.

O convidado da semana é o advogado Taunai Moreira, especialista em  Direito Condominial.


Neste episódio, também vamos abordar:

  • se o fracionamento anual de despesas sazonais precisa estar previsto na convenção ou regulamento interno;
  • se o fundo de reserva pode ser usado para cobrir custos sazonais ou isso viola a finalidade do fundo;
  • se o 13º dos funcionários deve obrigatoriamente ser previsto como despesa anual do condomínio;

Também vamos esclarecer se a taxa extra para pagar 13º dos empregados é permitida, se a entrega antecipada da cota de janeiro é juridicamente recomendável e se os funcionários do condomínio podem solicitar ou cobrar a tradicional "caixinha de Natal" dos moradores.

