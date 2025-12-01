Reprodução/freepik iGuilino vai esclarecer dúvidas comuns sobre aluguéis por temporada em época de férias e festas de fim de ano.

Você sabe quais são os golpes mais comuns que envolvem aluguéis por temporada na época de final de ano e das férias? Quais medidas devemos tomar para nos proteger desse tipo de fraude?

O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas comuns sobre aluguéis por temporada.

Para esclarecer o assunto, vamos receber a advogada Viviane Chu Porcel, especialista em Direito Condominial.





Neste episódio, também vamos abordar:

como o consumidor pode verificar se o imóvel realmente existe e se o anunciante é confiável;

qual é a responsabilidade do proprietário por infrações cometidas pelo locatário ou hóspedes;

e se o pagamento antecipado é seguro.

Também vamos esclarecer se as plataformas digitais de aluguel por temporada oferecem garantias para os clientes, se o condomínio pode impor restrições ou proibir a locação por temporada e quais passos jurídicos que vítimas de golpes dessa natureza devem tomar.

