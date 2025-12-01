Você sabe quais são os golpes mais comuns que envolvem aluguéis por temporada na época de final de ano e das férias? Quais medidas devemos tomar para nos proteger desse tipo de fraude?
O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas comuns sobre aluguéis por temporada.
Para esclarecer o assunto, vamos receber a advogada Viviane Chu Porcel, especialista em Direito Condominial.
Neste episódio, também vamos abordar:
- como o consumidor pode verificar se o imóvel realmente existe e se o anunciante é confiável;
- qual é a responsabilidade do proprietário por infrações cometidas pelo locatário ou hóspedes;
- e se o pagamento antecipado é seguro.
Também vamos esclarecer se as plataformas digitais de aluguel por temporada oferecem garantias para os clientes, se o condomínio pode impor restrições ou proibir a locação por temporada e quais passos jurídicos que vítimas de golpes dessa natureza devem tomar.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!