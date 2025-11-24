Alguma área do seu condomínio está sendo utilizada indevidamente? Quer saber como agir quando uma obra ameaça sua segurança e dos demais moradores do seu condomínio?
O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas enviadas pelo público.
Nós selecionamos cinco perguntas enviadas para o nosso e-mail, que serão respondidas pelo advogado Eduardo Pachi, especialista em Direito Imobiliário.
Nesse episódio, também vamos esclarecer:
- se é permitido que o condomínio ofereça prêmios a moradores que pagam as taxas condominiais em dia
- o que fazer quando dispositivos instalados na casa de vizinhos causam barulho excessivo
- se o síndico pode reter o livro de atas e pastas de balancetes
Cada caso será analisado e nosso convidado indicará qual é o caminho legal mais adequado para a resolução desses conflitos.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!