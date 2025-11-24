Novo episódio do iGuilino irá esclarecer dúvidas do público.
Alguma área do seu condomínio está sendo utilizada indevidamente? Quer saber como agir quando uma obra ameaça sua segurança e dos demais moradores do seu condomínio?

O novo episódio do  iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas enviadas pelo público.


Nós selecionamos cinco perguntas enviadas para o nosso e-mail, que serão respondidas pelo advogado Eduardo Pachi, especialista em Direito Imobiliário.


Nesse episódio, também vamos esclarecer:

  • se é permitido que o condomínio ofereça prêmios a moradores que pagam as taxas condominiais em dia
  • o que fazer quando dispositivos instalados na casa de vizinhos causam barulho excessivo
  • se o síndico pode reter o livro de atas e pastas de balancetes

Cada caso será analisado e nosso convidado indicará qual é o caminho legal mais adequado para a resolução desses conflitos.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!

