Reprodução/freepik Novo episódio do iGuilino irá esclarecer dúvidas do público.

Alguma área do seu condomínio está sendo utilizada indevidamente? Quer saber como agir quando uma obra ameaça sua segurança e dos demais moradores do seu condomínio?

O novo episódio do iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai esclarecer dúvidas enviadas pelo público.

Nesse episódio especial, serão apresentados diversos conflitos relacionados ao dia a dia no ambiente condominial. O advogado Eduardo Pachi, especialista em Direito Imobiliário, vai analisar caso a caso. Tem alguma dúvida sobre condomínio? Nos envie no e-mail iguilino@ig.com.br pic.twitter.com/N8i6kzDMCw — iG (@iG) November 24, 2025





Nós selecionamos cinco perguntas enviadas para o nosso e-mail, que serão respondidas pelo advogado Eduardo Pachi, especialista em Direito Imobiliário.





Nesse episódio, também vamos esclarecer:

se é permitido que o condomínio ofereça prêmios a moradores que pagam as taxas condominiais em dia

o que fazer quando dispositivos instalados na casa de vizinhos causam barulho excessivo

se o síndico pode reter o livro de atas e pastas de balancetes

Cada caso será analisado e nosso convidado indicará qual é o caminho legal mais adequado para a resolução desses conflitos.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!