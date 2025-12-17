CCR RioSP Rodovia Rio-Santos está sendo monitorada por conta das chuvas

A Rodovia Rio-Santos (BR-101) pode ser interditada a qualquer momento, a partir desta quarta-feira (17), devido ao alto volume de chuvas. Segundo a RioSP, empresa da Motiva responsável pela via, em alguns trechos o índice de chuva já ultrapassou os 100 mm.

A concessionária informou eu está monitorando de perto os índices pluviométricos ao longo dos 270 km da estrada, que liga Ubatuba, em São Paulo, ao Rio de Janeiro.

Equipes de emergência

Via segue aberta às 13h desta quarta (17)





As equipes de operação, engenharia e conservação estão em alerta devido às chuvas que atingem a região e permanecem preparadas para atuar diante de c ondições climáticas adversas. A medida integra o plano de resiliência climática desenvolvido pela RioSP na Rio-Santos, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho.

Para casos de deslizamentos ou outros incidentes que impactam o trânsito, há equipes da concessionária de prontidão, com veículos operacionais e máquinas, para atuar na desobstrução da pista.

A operação mantida na rodovia conta com o apoio das Defesas Civis das cidades da Costa Verde, que também estão em alerta para possíveis ocorrências, informou a Motiva.

Via segue livre

Até a última atualização na tarde desta quarta, não há previsão de interdição preventiva da rodovia. A RioSP segue monitorando os pluviômetros e os boletins meteorológicos, com apoio de meteorologistas.





Segundo Rodolfo Borrel, gerente de Operações da RioSP, o acompanhamento dos dados de chuva indica volumes elevados de precipitação nas últimas horas, o que mantém a possibilidade real de interdição de trechos da Rio-Santos.

Ele ressalta que, se houver necessidade de fechamento preventivo ou emergencial, a concessionária adotará as medidas de segurança adequadas e informará os motoristas, com o objetivo de garantir a segurança de quem trafega pela rodovia e dos moradores das áreas próximas.