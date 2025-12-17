Reprodução Inmet alerta para risco queda de energia e ventos de até 100km/h

A Defesa Civil de São Paulo emitiu, na última terça-feira (16), um alerta laranja para chuva forte, com possibilidade de raios e granizo na Grande São Paulo, litorais norte e sul e Baixada Santista para esta quarta-feira (17).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia e possibilidade de ventos de até 100 Km/h. O órgão salienta riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso é válido até às 10h de hoje. Além de São Paulo, o alerta é para os estados do Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.