Divulgação/Motiva Rodovia Presidente Dutra (BR-116)

A rodovia Presidente Dutra teve trechos interditados na manhã desta quarta-feira (17) motivada pela elevação do nível do Rio Água Branca, na altura do município de Itatiaia, Rio de Janeiro.

A concessionária RioSP, que administra a Via Dutra, informou que o rio atingiu um patamar representa risco à segurança do tráfego de veículos. A região teve registro de chuvas fortes nos últimos dias, que geraram a elevação das águas.

Pontos de interdição

Reprodução/Charles Moura/PMSJC Trecho da Via Dutra que liga o Rio de Janeiro a São Paulo





Segundo a RioSP, o objetivo das interdições é priorizar a segurança dos motoristas. O fechamento preventivo da Dutra na região ocorre nos dois sentidos.

No s entido São Paulo, a pista está interditada no km 333,5, em frente a uma área de contingência que funciona como retorno para o sentido Rio de Janeiro. Os motoristas também podem utilizar o retorno anterior, no km 323, antes da praça de pedágio de Itatiaia.

No sentido Rio de Janeiro, há interdição no km 337, em frente a uma área de contingência, que permanece aberta e opera como retorno para o sentido São Paulo.





Aviso aos motoristas

Viaturas operacionais e cones serão mantidos ao longo do trecho interditado, além de informações sobre os fechamentos que são divulgados no Painel de Mensagem Variável (PMV) do km 320, no sentido sul, em Resende. As equipes da praça de pedágio de Itatiaia também auxiliam na divulgação das informações aos motoristas.

A RioSP informou que monitora continuamente o nível do rio e as condições da via. A rodovia será liberada ao tráfego assim que o nível do córrego baixar e a segurança for restabelecida.

A concessionária também orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e consultarem os canais oficiais da RioSP antes de iniciar a viagem.