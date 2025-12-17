Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros
Divulgação
Um ônibus com 48 ocupantes tombou na manhã desta quarta-feira (17) na BR-050, no município de Campo Alegre de Goiás (GO). Cerca de dez passageiros sofreram ferimentos mais graves, enquanto os demais tiveram lesões leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência no km 198 da rodovia, sentido Norte. A informação é de que o veículo seguia no sentido Brasília-Catalão quando saiu da pista e tombou às margens da rodovia. O motivo do acidente ainda está sendo apurado.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde nos municípios de Cristalina, Campo Alegre de Goiás e Catalão, com apoio do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia. Não houve registro de mortes.

*Reportagem em atualização

