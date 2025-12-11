PRF Acidente ocorreu em Taubaté (SP), sentido Rio

O Corpo de Bombeiros de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguem atendendo um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (11) na Rodovia Presidente Dutra(BR-116), km 107, em Taubaté (SP). A ocorrência, acionada às 3h10, envolveu quatro carretas, um ônibus e um veículo de passeio. O motorista do ônibus morreu no local.

Sete viaturas e 15 bombeiros foram mobilizados para apoiar a concessionária responsável pela rodovia. No local, as equipes triaram 32 vítimas classificadas como verdes (ferimentos leves) e outras cinco como amarelas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional, duas delas pelo resgate do Corpo de Bombeiros e três por equipes da CCR Motiva.

Além dos feridos, houve vazamento de combustível, o que exigiu isolamento da área e reforço das medidas de segurança.

A PRF também atua na ocorrência e informou que, às 8h30, a Dutra permanecia parcialmente interditada no sentido Norte (Rio de Janeiro), com apenas uma faixa liberada ao tráfego. A corporação orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho.

A rodovia segue com restrições enquanto a perícia é aguardada e os trabalhos de remoção dos veículos continuam.



