Reprodução/freepik Episódio do iGuilino esclareceu dúvidas comuns sobre despesas de fim de ano em condomínio.

O final do ano chegou e, com ele, as despesas extras, até para quem mora em condomínio. Nesse contexto, é comum surgirem dúvidas como: o condomínio pode proibir a coleta de caixinhas de Natal? A contratação de trabalhadores temporários para cobrir as férias precisa ser aprovada em assembleia? A entrega antecipada da cota de janeiro é juridicamente recomendável?

Quais despesas extras costumam surgir nos condomínios no fim de ano?

Quando falamos de despesas em condomínio, é importante que façamos a diferenciação entre gastos extras e extraordinários. De acordo com Taunai Moreira, despesas extras são aquelas que têm caráter sazonal, ou seja, estão ligadas a uma determinada época do ano, como gastos com a decoração de Natal, por exemplo. Já as despesas extraordinárias estão ligadas a gastos não rotineiros, como reformas, grandes obras ou consertos estruturais.

"Para as despesas extras, o ideal é que elas estejam previstas não só em convenção, mas na previsão orçamentária que normalmente é acertada muito antes com a Assembleia", explicou o advogado.

O fracionamento anual de despesas sazonais precisa estar previsto na convenção ou regulamento interno?

Se o orçamento anual não contemplar os gastos típicos do final do ano, o condomínio pode fazer rateios extras?

"Se o síndico não teve a cautela de fazer esse parcelamento ao longo do ano, uma hora a fatura vai chegar", afirmou o advogado.

O fundo de reserva pode ser usado para cobrir custos sazonais?

O fundo de reserva do condomínio é uma espécie de poupança coletiva, destinada a cobrir despesas extraordinárias. Apesar disso, não é incomum que síndicos utilizem esses valores para outros fins.

"O ideal é que não ocorra esse desvirtuamento, para que o caixa esteja lá no momento de necessidade", ressaltou o advogado.

A taxa extra para pagar 13º dos empregados é permitida?

Se um morador viajar e não receber o boleto antecipado, o condomínio ainda pode cobrar juros e multa pelo atraso?

Apesar das festas e viagens previstas para o fim de ano, a cota condominial é uma despesa que deve ser priorizada. Mesmo que o morador não esteja presente para receber o boleto, em caso de atraso ou não pagamento da cota, ele será multado.

Para evitar problemas dessa natureza, o advogado recomenda que o síndico faça uma divulgação ostensiva da antecipação da cota condominial de janeiro.

"É importante que ele divulgue isso em todos os meios de comunicação, a fixe no elevador, o comunicado, de uma forma que o morador não possa alegar não saber", explicou.

Os funcionários do condomínio podem solicitar ou cobrar a caixinha de Natal dos moradores?

A contratação de trabalhadores temporários para cobrir férias e folgas exige aprovação em assembleia?

Uma das despesas extras de fim de ano mais elevadas em condomínios é a contratação de trabalhadores temporários para cobrir as férias e folgas do quadro fixo de funcionários. Normalmente, elas são definidas na previsão orçamentária ou na convenção condominial.

"O condomínio tem o CNPJ, ele funciona legalmente como se fosse uma empresa", explicou o advogado.

Segundo Moreira, o síndico costuma ter um limite para fazer esse tipo de contratação, portanto, não precisa de aprovação em assembleia para efetuar a admissão, desde que não ultrapasse esse limite previsto.

"Mas se o período ou o valor extrapolar aquilo que ele já tinha como previsão, o recomendado é que ele convoque uma assembleia dentro do condomínio. Quanto maior a transparência, quanto maior a lisura da gestão, mais fácil vai ser a vida do síndico, melhor será a vida do condomínio", finalizou o advogado.