Climatempo/Reprodução Novas instabilidades atuam no país nesta sexta (12)

As regiões Sul e Sudeste têm novos riscos de temporais nesta sexta-feira (12), analisa o Climatempo. A combinação entre calor e umidade elevada em áreas de baixa pressão deve provocar pancadas intensas na divisa com o Paraguai, incluindo o Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para tempestade, de chuva superior a 100 mm por dia, no oeste do Paraná, norte de Santa Catarina e extremo sul do MS. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

Divulgação Há risco de chuva forte no oeste da região Sul





A área de baixa pressão no Paraguai provoca pancadas desde cedo no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. O risco é de temporais, com alerta máximo no sudoeste paranaense, onde podem ocorrer linhas de instabilidade, granizo e até tornados.

A frente fria no oceano também mantém chuva moderada a forte no centro do estado e na região metropolitana de Porto Alegre, informou o Climatempo. As temperaturas permanecem elevadas na maior parte do Sul, com condição mais amena no oeste e interior.

Sudeste

O calor, a umidade e a atuação de um cavado meteorológico favorecem pancadas de chuva desde cedo em São Paulo e no Triângulo Mineiro. As instabilidades ganham força ao longo do dia, com chuvas fortes e risco de temporais em território paulista.

A chuva aumenta no Rio de Janeiro, enquanto instabilidades permanecem no Espírito Santo. As temperaturas seguem altas em toda a região.

Centro-Oeste

A baixa pressão no Paraguai, somada ao calor e à umidade, provoca chuva já nas primeiras horas do dia no Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso e Goiás, as precipitações começam no fim da manhã e se intensificam à tarde, com pancadas moderadas a fortes.

No sul do MS, com alerta de grande perigo, há risco de temporais severos, microexplosões e tornados. O tempo permanece abafado, com umidade entre 40% e 70%, mais alta no oeste dos estados.

Nordeste

Chove no Maranhão, no norte e sul do Piauí e no oeste da Bahia, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais.

O tempo segue firme no restante do Nordeste, com calor intenso e umidade abaixo de 30% no interior da Paraíba e de Pernambuco. Os ventos na faixa litorânea variam de 40 a 50 km/h.





Norte

As pancadas continuam no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, com chuva moderada a forte e risco de temporais no norte e leste do Pará. Já em Roraima e no noroeste do Pará, o tempo fica mais firme.

No Amapá, a chuva se intensifica e há risco de temporais, com ventos entre 40 e 50 km/h. Apesar das precipitações, as temperaturas seguem elevadas.