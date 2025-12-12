Paulo Pinto/Agência Brasil Temporal provocou danos e mobilizou equipes de emergência no estado.

Um deslizamento em Campos do Jordão e o desabamento de um muro na zona leste da capital paulista resultaram em duas mortes em decorrência do ciclone extratropical que passa pelo país, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

No primeiro caso, registrado na terça-feira (09), um talude cedeu durante a tempestade e atingiu a residência de um morador em Campos do Jordão, que não resistiu.

O segundo óbito ocorreu na quinta-feira (11), no Jardim Sapopemba, zona leste da capital. Informações repassadas ao Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) apontam que uma mulher foi atingida pelo desabamento de um muro.

A vítima foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Geral de Sapopemba, mas morreu em seguida. Não houve acionamento da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros para essa ocorrência.

A Defesa Civil estadual afirmou que mantém monitoramento contínuo e reforça orientações de segurança durante episódios de ventos fortes e chuvas intensas.

Como fica o tempo na sexta-feira

A maior rajada registrada na noite desta quinta-feira ocorreu na capital, na região do Mirante de Santana, com 72,4 km/h.

Para a noite desta quinta-feira e a madrugada de sexta-feira (12), a previsão indica tempo estável em todo o estado, sem expectativa de chuva. Os ventos devem perder força, e a madrugada segue com sensação de temperaturas amenas, com leve abafamento.





Na manhã de sexta-feira, a previsão é de cerca de 21°C na capital e 23°C no interior. Após as 10h, as temperaturas devem subir rapidamente.