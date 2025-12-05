Tânia Rêgo/Agência Brasil Novo ciclone pode trazer ventos de até 100 km/h

Um ciclone intenso deve ser formado e se aproximar do Brasil nos próximos dias, de acordo com uma análise feita pela MetSul Meteorologia. O fenômeno pode gerar um cenário de grande perigo com tempestades severas e ventos intensos no Rio Grande do Sul.

Meteorologistas alertam que o ciclone deve atingir o Sul do país entre terça (9) e quarta-feira (10). O fenômeno deve se formar a partir de uma área de baixa pressão em altitude que, neste fim de semana, avança do Pacífico em direção à costa central do Chile.

Formação de ciclone

Reprodução/Centro Meteorológico Europeu (ECMWF) via MetSul Projeção de ventos do ciclone para a tarde de quarta (09)





A MetSul explica que a interação entre áreas de baixa pressão deve começar a formar um ciclone entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai na terça-feira (09), gerando forte instabilidade.

A pressão atmosférica deve cair drasticamente no estado, chegando a valores incomuns, o que deve provocar tempestades intensas. A instabilidade deve se espalhar pelo restante do Sul e também por partes do Centro-Oeste e do Sudeste ao longo da semana.

Na quarta, o ciclone deve estar na costa do Rio Grande do Sul, já com bastante intensidade e provocando rajadas de vento muito fortes. No início de quinta-feira (11), o centro do sistema ainda pode gerar instabilidade e ventos no Leste gaúcho, mas ao longo do dia o ciclone deve se afastar rapidamente do continente, seguindo em direção ao oceano.

Segundo a MetSul, todos os principais modelos internacionais utilizados para previsão do tempo projetam a formação do fenômeno, mas ainda podem haver mudanças de prognóstico até a próxima segunda (08).





Riscos de temporais

As fortes tempestades devem atingir o Sul, Sudeste e Centro-Oeste durante a passagem do ciclone. Os acumulados devem passar dos 50 mm em poucas horas na região Sul, podendo chegar a 200 mm em áreas próximas ao centro do fenômeno climático.

Os ventos causados pelo ciclone devem ficar entre 60 km/h e 80 km/h na maior parte do território gaúcho. No leste do estado, as rajadas podem alcançar os 100 km/h.