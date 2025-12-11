Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Regiões do Sul e Sudeste podem registrar tempestades

Um novo sistema de tempestades deve atingir o Sul e o Sudeste do Brasil nesta sexta-feira (12), avançando no sábado (13) e no domingo (14).

O alerta é da MetSul Meteorologia, que prevê ocorrência de temporais isolados com rajadas de vento e granizo.

Isso porque, segundo os meteorologistas, uma área de baixa pressão vai se aprofundar sobre o Paraguai com a formação de intensas áreas de instabilidade e nuvens de grande desenvolvimento vertical, com chuva e temporais, gerando transtornos e riscos para a população.

Na sequência, durante o fim de semana, o centro de baixa pressão deverá avançar para o Sul do Brasil, entre o Paraná e Santa Catarina, antes de chegar ao mar.



No momento, conforme informado pelo MetSul, os dados não indicam a formação de um ciclone extratropical.



Nesta quarta-feira (10), pelo menos cinco estados das regiões Sul e Sudeste registraram rajadas de vento acima de 100 km/h, em razão da atuação de um ciclone intenso posicionado a Leste do Rio Grande do Sul, sobre o Oceano Atlântico.

No entanto, as tempestades previstas para os próximos dias estão relacionadas com essa área de baixa pressão que vai se aprofundar no Paraguai.

Por conta disso, inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho. Mas , de acordo com previsão da MetSul Meteorologia, a zona de risco é mais ampla que no alerta do órgão governamental.

"Entendemos como de maior perigo de tempo severo o Paraguai, as Metades Oeste e Norte do Paraná, o extremo Sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo (Oeste, Centro, Sul e o Leste)", apontam os meteorologistas da Metsul .



Áreas atingidas no fim de semana



Segundo os mapas meteorológicos, as áreas de instabilidade vão se deslocar com chuva e temporais de Oeste para Leste no Sul do Brasil nesta sexta e vão alcançar São Paulo.



No fim de semana, novas áreas de instabilidade se formam e devem seguir o mesmo caminho, afetando principalmente os estados do Paraná e São Paulo.



Santa Catarina deve ter chuva em grande número de cidades, mas tem risco menor de tempo severo.



A instabilidade vai afetar ainda com chuva sem grandes volumes pontos do Noroeste e do Norte do Rio Grande do Sul.



A chuva que atinge nesta sexta e no sábado pontos isolados da Metade Sul do Rio Grande do Sul não tem relação com estes sistema e vai avançar a partir do Uruguai.



Volumes de chuva



Mapas da Metsul mostram as projeções de chuva acumulada até às 21h de domingo.



Segundo esses dados, o maior risco de chuva volumosa se concentra no Paraguai, no Oeste, Noroeste e o Norte do Paraná, onde vários pontos devem ter entre 100 mm e 200 mm. Não se descarta a possibilidade de acumulados isoladamente superiores.



No Paraguai, em alguns locais isolados, a chuva poderá somar de 250 mm a 300 mm.



Há risco de chuva forte a intensa com volumes localmente elevados ainda em setores do estado de São Paulo, especialmente no Oeste, Centro, Sul e o Leste do território paulista no final da sexta e durante o fim de semana.

Risco de tempestades



É altamente provável que este sistema de baixa pressão provoque temporais isolados durante esta sexta e o fim de semana, especialmente nos estados do Paraná e São Paulo, não se afastando ocorrências localizadas de granizo e vendavais.





A MetSul destaca ainda o risco da cidade de São Paulo e a Grande São Paulo terem chuvas forte a intensa, com risco de temporais isolados com raios, vento e granizo, no fim de semana e ainda na segunda-feira (15).



O mau tempo poderá atrasar a recuperação dos danos na rede elétrica naquela região paulista.

Em decorrência de fortes ventos que atingiram a área nesta quarta-feira (10), cerca de um milhão de pessoas continua sem energia elétrica na Grande São Paulo.

