Reprodução/Defesa Civil RS Danos em prédio de Flores da Cunha atingido por tornado

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta terça-feira (9), a ocorrência de um tornado em Flores da Cunha, município da serra gaúcha.

O forte vendaval, que causou danos em telhados e edificações, atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (8). Outros municípios também foram atingidos pelas tempestades.

A confirmação de tornado veio da análise do levantamento de imagens do local, obtidas pelas equipes do Departamento de Gestão de Desastres que, desde o ocorrido, estão no local atuando junto à população.



O padrão de danos observados por meio de imagens aéreas dos danos na comunidade de Alfredo Chaves, interior de Flores da Cunha, indica que os destroços foram jogados em diferentes direções, o que caracteriza o fenômeno.



Ainda segundo a Defesa Civil, a análise das imagens de 17h30 de segunda-feira mostrou uma tempestade com alta refletividade sobre o local atingido, sendo que os ventos provavelmente superaram os 100 km/h.



Cerca de 20 minutos antes, por volta das 17h10, o Centro de Operações enviou alerta laranja para a região de Flores da Cunha, incluindo a localidade atingida, com potencial para tempestade, vento, granizo.



O tornado provocou estragos em pelo menos 43 residências, além de danos em telhados de escolas, comércios, igreja e da Unidade Básica de Saúde (UBS).



Reprodução/Defesa Civil RS Ventos de mais de 100km/h provocaram muitos estragos





Na segunda à noite, a Defesa Civil Estadual estava na cidade distribuindo lonas para as famílias das residências atingidas. Também foram disponibilizados geradores de energia, antena Starlink e motobomba, além das viaturas.



Por conta da previsão da chegada de um ciclone extratropical, que vem causando fortes chuvas no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, foi realizada uma reunião, na tarde de segunda, antes da passagem do tornado, com os órgãos integrantes do Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil, incluindo Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, serviços essenciais, como energia elétrica e abastecimento de água.

O objetivo foi alinhar ações para reduzir danos humanos e materiais e acelerar a retomada dos serviços em caso de ocorrências.



Mortes em Santa Catarina



O governo de Santa Catarina confirmou a morte de um casal e um bebê de cinco meses em um carro arrastado, nesta segunda-feira, por enxurrada no município de Palhoça.







A família foi vítima do ciclone extratropical. A situação ainda é de atenção na região, com alertas sendo emitidos também no estado.



Durante a tarde desta terça, houve alerta para as cidades de Antônio Carlos, Abdon Batista, Biguaçu, Bombinhas, Botuverá, Brunópolis, Camboriú, Campos Novos, Canelinha, Cerro Negro, Curitibanos, Frei Rogério, Governador Celso Ramos, Itajaí, Itapema, Major Gercino, Monte Carlo, Nova Trento, Porto Belo, São João Batista, S ão José do Cerrito, Tijucas e Vargem.





