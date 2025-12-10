Suspeito aparece agredindo a vítima momentos antes da queda do 10º andar
Reprodução/PCSP
Suspeito aparece agredindo a vítima momentos antes da queda do 10º andar

Um homem foi preso nesta terça-feira (09) por suspeita de jogar a esposa do 10º andar de um prédio na Zona Sul de São Paulo. A vítima não sobreviveu. A prisão foi confirmada pelo Portal iG junto à Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro, quando o suspeito alegou que a mulher teria cometido suicídio. Câmeras do circuito interno do prédio mostram Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, agredindo a esposa Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, momentos antes da queda do 10º andar.

Feminicídio

Após discussão no elevador, suspeito aparece com as mãos na cabeça após morte da esposa
Reprodução/PCSP
Após discussão no elevador, suspeito aparece com as mãos na cabeça após morte da esposa


A Polícia Civil prendeu o homem sob  acusação de feminicídio após o decorrer das investigações e análise das câmeras de segurança do condomínio.

No dia da morte, vizinhos chamaram a Polícia Militar e o Samu após ouvirem um grito e o som da queda. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram Maria sem vida e o marido abraçado ao corpo, dizendo que ela havia se jogado depois de uma discussão.

Em depoimento, Alex contou que os dois tinham voltado de uma festa e brigado porque ele queria passar a noite com o filho, de outro relacionamento, antes de viajarem.

Ele disse que Maria desceu e subiu várias vezes para pegar objetos no carro e, depois, se trancou no banheiro. Já no apartamento, afirmou que foi ao quarto e ouviu um “grito agudo seguido de um barulho”, encontrando a esposa caída no chão.

Contradições

Segundo a CNN, um vizinho ouvido pela polícia contou que ouviu um grito seguido de um impacto, e encontrou a mulher caída no térreo.


As câmeras do prédio foram fundamentais para acusar Alex pela morte da mulher: elas mostram o homem agredindo a vítima no estacionamento do prédio e discutindo de forma agressiva dentro do elevador.

Depois da queda da mulher do 10º andar, Alex aparece novamente no elevador, sozinho, com as mãos na cabeça.

A PCSP informou ao Portal iG que as investigações seguem em andamento pelo 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que requisitou exames periciais e realiza outras diligências para o completo esclarecimento dos fatos.

