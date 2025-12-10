Reprodução/PCSP Suspeito aparece agredindo a vítima momentos antes da queda do 10º andar

Um homem foi preso nesta terça-feira (09) por suspeita de jogar a esposa do 10º andar de um prédio na Zona Sul de São Paulo. A vítima não sobreviveu. A prisão foi confirmada pelo Portal iG junto à Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro, quando o suspeito alegou que a mulher teria cometido suicídio. Câmeras do circuito interno do prédio mostram Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, agredindo a esposa Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, momentos antes da queda do 10º andar.

Feminicídio

Reprodução/PCSP Após discussão no elevador, suspeito aparece com as mãos na cabeça após morte da esposa





A Polícia Civil prendeu o homem sob acusação de feminicídio após o decorrer das investigações e análise das câmeras de segurança do condomínio.

No dia da morte, vizinhos chamaram a Polícia Militar e o Samu após ouvirem um grito e o som da queda. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram Maria sem vida e o marido abraçado ao corpo, dizendo que ela havia se jogado depois de uma discussão.

Em depoimento, Alex contou que os dois tinham voltado de uma festa e brigado porque ele queria passar a noite com o filho, de outro relacionamento, antes de viajarem.

Ele disse que Maria desceu e subiu várias vezes para pegar objetos no carro e, depois, se trancou no banheiro. Já no apartamento, afirmou que foi ao quarto e ouviu um “grito agudo seguido de um barulho”, encontrando a esposa caída no chão.

Contradições

Segundo a CNN, um vizinho ouvido pela polícia contou que ouviu um grito seguido de um impacto, e encontrou a mulher caída no térreo.





As câmeras do prédio foram fundamentais para acusar Alex pela morte da mulher: elas mostram o homem agredindo a vítima no estacionamento do prédio e discutindo de forma agressiva dentro do elevador.

Depois da queda da mulher do 10º andar, Alex aparece novamente no elevador, sozinho, com as mãos na cabeça.

A PCSP informou ao Portal iG que as investigações seguem em andamento pelo 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que requisitou exames periciais e realiza outras diligências para o completo esclarecimento dos fatos.