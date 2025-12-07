Cadu Barbosa/Portal iG Discurso de familiares emociona ato contra feminicídio no Rio

Um ato público em memória de vítimas de feminicídio tomou a orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (7), reunindo familiares, sobreviventes de tentativas de feminicídio e movimentos de defesa dos direitos das mulheres.

O protesto fechou a Avenida Atlântica na altura do Posto 5, após acordo com a Polícia Militar, com desvio do trânsito para a Rua Barata Ribeiro e a Rua Ria Sá Ferreira.

A manifestação começou ocupando as calçadas das duas margens da avenida, enquanto o fluxo de veículos seguia pelo Centro da via. Com o aumento do público, a situação passou a oferecer risco aos participantes, algumas pessoas chegaram a ficar próximas da pista, quase sendo atingidas por carros.

Cadu Barbosa/Portal iG Irmã de mulher morta no CEFET discursa em ato contra feminicídio





Diante disso, o carro de som convocou os presentes a ocupar a rua. Pouco depois, a polícia chegou ao local e negociou a interdição parcial da via para garantir a segurança do ato.

A programação incluiu a abertura com bateria, uma banda e palavras de ordem, antes do momento mais emocionado do encontro: os depoimentos de mulheres que sobreviveram à violência, familiares de vítimas e representantes de coletivos feministas.

Cadu Barbosa/Portal iG Participantes ocupam o Posto 5





Um dos discursos mais fortes foi o de Alline de Souza Pedrotti, irmã de Alane, vítima de feminicídio dentro do Cefet Maracanã. Ao seu lado estava o irmão de Laíze, assassinada no mesmo dia, no mesmo local e pelo mesmo autor, que preferiu não discursar. Visivelmente emocionada, Alline destacou a necessidade de união e responsabilização das instituições.

“Estarmos unidos aqui nesse momento é o que vai gerar as mudanças necessárias. Eu sou irmã da Alane, vítima de feminicídio dentro do Cefet Maracanã. Aqui ao meu lado está o irmão da Laíze, vítima do mesmo crime no mesmo dia, no mesmo local.”

Ela afirmou que o crime destruiu famílias inteiras e cobrou resposta direta do governo federal e das autoridades.

Cadu Barbosa/Portal iG O ato está previsto para às 14h





“Esse crime devastou as nossas vidas e as nossas famílias. Eu venho aqui agora perguntar onde estão os ministérios da Mulher e da Educação. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, eu votei em você.”

No discurso, Alline exigiu a criação de novas políticas públicas e mudanças na legislação para prevenir a violência contra a mulher.

“Eu exijo a criação de medidas e legislação para que nenhuma de nós caia ao solo vítima de feminicídio.”

Ela também acusou a direção do Cefet Maracanã de omissão.

“A diretoria do Sepete Maracanã está sendo omissa, como foi ao permitir que a minha irmã e a Laíze fossem assassinadas pelas mãos de um funcionário do próprio Sepete.”

Ao final, conclamou união em defesa da vida de todas as mulheres.





“Conto aqui com a união de todas, todos e todes vocês, para não deixar essa luta passar. É pela vida de todas as mulheres: mulheres cis e mulheres trans.”

O ato segue reunindo manifestantes na Avenida Atlântica, com a via fechada no trecho do Posto 5 e o trânsito desviado pela Rua Ria Sá Ferreira, enquanto os depoimentos continuam sendo feitos no carro de som.

O Portal iG tentou contato com a Cefet, mas até agora não teve respostas.