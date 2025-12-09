O avanço de um ciclone extratropical se deslocando pelo Sul em direção ao oceano, junto a uma frente fria, reorganiza as áreas de instabilidade e altera o tempo em todas as regiões nesta terça-feira, aponta o Climatempo.
Confira: Gabinete de crise é instalado em SP com alerta de ciclone
Os principais alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são para os estados do Sul, que estão com aviso de grande perigo para tempestade com volumes superiores a 100 mm ao dia e ventos acima de 100 km/h. Veja a previsão do tempo por região.
Sul
Fortes pancadas de chuva atingem os três estados, com risco de temporais, raios, granizo e ventos que podem chegar a 90 km/h no sul e litoral gaúcho e no litoral de Santa Catarina. Enquanto isso, grande parte da região está sob risco de altos volumes.
O Climatempo indica que a metade leste e parte da Campanha Gaúcha estão sob perigo de temporais, enquanto o litoral catarinense e o sudeste gaúcho seguem em risco extremo.
Sudeste
Instabilidades atuam desde cedo em São Paulo, com chuva mais forte à tarde e risco de temporais no interior paulista. Em Minas, chove na metade oeste pela manhã e na metade sul à tarde.
Já no Rio de Janeiro, o dia será nublado com chuva se intensificando à tarde no sul e no interior. O leste mineiro e o Espírito Santo seguem com tempo firme e calor. São Paulo tem alerta de perigo para ventos costeiros e para temporais no norte do estado.
Centro-Oeste
Chove desde cedo, com pancadas que podem ser fortes no norte e leste de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso e sul de Goiás. A chuva diminui à noite, mas ainda ocorre de forma isolada no noroeste e nordeste do MT e mais espalhada em GO.
O Climatempo observa que as temperaturas devam diminuir na maior parte do Centro-Oeste, mas ainda sobem no sudoeste de Mato Grosso do Sul, no noroeste de Goiás e no norte de Mato Grosso.
Nordeste
Chove no sul do Maranhão e no oeste da Bahia, com intensidade moderada a forte. No sul do Piauí, no litoral e no sul da Bahia, as pancadas são mais fracas. Entre o litoral do Maranhão e do Ceará e também em Alagoas, a chuva ocorre de forma isolada.
A umidade do ar fica abaixo de 30% no leste do Maranhão, no norte e leste do Piauí, no Ceará, no oeste do Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco e no norte da Bahia.
Norte
Amazonas, Rondônia e Roraima têm riscos de chuva forte, assim como boa parte do Tocantins, de Roraima e do Amapá. No oeste do Acre, há risco de temporais.
Nas outras áreas da região, o tempo fica mais firme. O dia será abafado, com temperaturas elevadas.