MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Chuvas intensas ocorrem principalmente nos estados sulistas

O avanço de um ciclone extratropical se deslocando pelo Sul em direção ao oceano, junto a uma frente fria, reorganiza as áreas de instabilidade e altera o tempo em todas as regiões nesta terça-feira, aponta o Climatempo.

Os principais alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são para os estados do Sul, que estão com aviso de grande perigo para tempestade com volumes superiores a 100 mm ao dia e ventos acima de 100 km/h. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

Fortes pancadas de chuva atingem os três estados, com risco de temporais, raios, granizo e ventos que podem chegar a 90 km/h no sul e litoral gaúcho e no litoral de Santa Catarina. Enquanto isso, grande parte da região está sob risco de altos volumes.

O Climatempo indica que a metade leste e parte da Campanha Gaúcha estão sob perigo de temporais, enquanto o litoral catarinense e o sudeste gaúcho seguem em risco extremo.

Sudeste

Instabilidades atuam desde cedo em São Paulo, com chuva mais forte à tarde e risco de temporais no interior paulista. Em Minas, chove na metade oeste pela manhã e na metade sul à tarde.

Já no Rio de Janeiro, o dia será nublado com chuva se intensificando à tarde no sul e no interior. O leste mineiro e o Espírito Santo seguem com tempo firme e calor. São Paulo tem alerta de perigo para ventos costeiros e para temporais no norte do estado.

Centro-Oeste

Chove desde cedo, com pancadas que podem ser fortes no norte e leste de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso e sul de Goiás. A chuva diminui à noite, mas ainda ocorre de forma isolada no noroeste e nordeste do MT e mais espalhada em GO.

O Climatempo observa que as temperaturas devam diminuir na maior parte do Centro-Oeste, mas ainda sobem no sudoeste de Mato Grosso do Sul, no noroeste de Goiás e no norte de Mato Grosso.

Nordeste

Chove no sul do Maranhão e no oeste da Bahia, com intensidade moderada a forte. No sul do Piauí, no litoral e no sul da Bahia, as pancadas são mais fracas. Entre o litoral do Maranhão e do Ceará e também em Alagoas, a chuva ocorre de forma isolada.

A umidade do ar fica abaixo de 30% no leste do Maranhão, no norte e leste do Piauí, no Ceará, no oeste do Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco e no norte da Bahia.





Norte

Amazonas, Rondônia e Roraima têm riscos de chuva forte, assim como boa parte do Tocantins, de Roraima e do Amapá. No oeste do Acre, há risco de temporais.

Nas outras áreas da região, o tempo fica mais firme. O dia será abafado, com temperaturas elevadas.