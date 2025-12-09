Reprodução/Instituto de Defesa ao Consumidor Atraso do 13° leva motoristas a paralisar ônibus em São Paulo

Motoristas de ônibus de São Paulo iniciaram uma greve nesta terça-feira (09). A paralisação ocorreu devido ao atraso no pagamento do 13° salário, segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário, e afetou diversas regiões da cidade.

O sindicato confirmou ao Portal iG a paralisação, que provocou, às 20h20,

um total de 1.054 km de engarrafamento na capital, causando transtornos no trânsito e impactando a rotina de milhares de paulistanos.

Os 1.486,1 km de congestionamento registrados às 19h chegaram a bater o recorde do ano de lentidão na capital paulista.



Reprodução/SPTrans Velocidade média nos principais corredores de São Paulo durante a greve









Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação de São Paulo informou que os repasses às empresas de ônibus estão em dia.

A Secretaria também informou que pagamento do 1 3º salário é responsabilidade das concessionárias e foi registrado um Boletim de Ocorrência contra as empresas que paralisaram o serviço sem aviso prévio.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse em vídeo publicado que os empresários do setor de ônibus são “irresponsáveis”, anunciou que adotará medidas administrativas e judiciais para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas e pediu que motoristas e cobradores encerrem a paralisação.

Nas redes sociais, passageiros manifestaram apoio aos motoristas, mas desaprovaram o horário que a greve iniciou. Uma usuária do X(antigo Twitter) disse: "Sempre do lado da classe trabalhadora. Mas essa greve surpresa de ônibus no período de volta para casa é uma safadeza sem tamanho".

os sindicatos paralisaram por que a prefeitura não foi capaz de garantir boas condições de trabalho o Brasil é uma piada, quando tem greve o povo culpa o próprio povo, ceis tão desconexos da realidade— 🃏 ☭ (@slime_guzman) December 9, 2025





Outro usuário disse: "Todo trabalhador tem o direito de fazer greve, anunciando antes, mas o que os sindicatos e motoristas de ônibus fizeram hj em SP é uma baita sacanagem, greve que começa às 16h, o trabalhador cansado, volta para casa como????"





Nota da prefeitura

A Prefeitura de São Paulo informou que o Rodízio Municipal de Veículos para carros foi suspenso nesta terça-feira (09). Confira o comunicado na íntegra:

"A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso para carros nesta terça-feira (09/12), em razão da greve de ônibus. A suspensão do Rodízio vale para o pico da tarde (17h às 20h)."

