iGuilino vai esclarecer dúvidas comuns sobre vistorias em imóveis.

Você sabe o que são os "vícios" no contexto da vistoria de imóveis? Tem dúvidas sobre quando um comprador pode recusar o imóvel por problemas estruturais?


O novo episódio da série  iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar nesta terça-feira (04), vai explicar tudo o que você precisa saber antes da vistoria de um imóvel.


Para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos receber o advogado Kevin de Sousa, especialista em Direito Imobiliário.

Nesse episódio vamos abordar:

  • a importância da vistoria no processo da compra de um imóvel;
  • se recomendável levar um engenheiro, arquiteto ou perito particular;
  • se a construtora pode impedir que o comprador leve um profissional de confiança.

Também vamos explicar se o comprador deve exigir a presença de um representante da construtora durante a vistoria, quais são os prazos legais para reclamar de cada tipo de defeito no apartamento e o que pode caracterizar uma vistoria como irregular.

