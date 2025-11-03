Reprodução/freepik iGuilino vai esclarecer dúvidas comuns sobre vistorias em imóveis.

Você sabe o que são os "vícios" no contexto da vistoria de imóveis? Tem dúvidas sobre quando um comprador pode recusar o imóvel por problemas estruturais?





O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar nesta terça-feira (04), vai explicar tudo o que você precisa saber antes da vistoria de um imóvel.





Para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos receber o advogado Kevin de Sousa, especialista em Direito Imobiliário.

Nesse episódio vamos abordar:

a importância da vistoria no processo da compra de um imóvel;

se recomendável levar um engenheiro, arquiteto ou perito particular;

se a construtora pode impedir que o comprador leve um profissional de confiança.

Também vamos explicar se o comprador deve exigir a presença de um representante da construtora durante a vistoria, quais são os prazos legais para reclamar de cada tipo de defeito no apartamento e o que pode caracterizar uma vistoria como irregular.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!