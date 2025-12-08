Inmet Passagem do ciclone extratropical causa ventos de até 120 km/h

A formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria coloca o Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste em alerta para temporais e ventos fortes no início desta segunda-feira (08).

A combinação do fenômeno com uma frente fria deve gerar áreas de instabilidade, com chuva intensa em curto período, grande quantidade de raios e rajadas de vento nessas regiões, avalia o Climatempo.

Ciclone intenso

Reprodução/Climatempo Mapa do Climatempo mostra o deslocamento do ciclone ao longo da semana





O ciclone está previsto para se formar entre segunda e terça-feira (09), entre o Paraguai, o nordeste da Argentina e o Sul do Brasil, com impactos previstos até a quinta (11).

Segundo o Climatempo, o ciclone terá forte intensidade, podendo provocar rajadas de vento entre 90 km/h e 120 km/h no litoral e nas áreas mais altas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina nos dias 10 e 11.

Na tarde desta segunda, uma área de baixa pressão ganha força entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul. Ele deve ficar mais organizado na madrugada de terça, em que se desloca para o oeste gaúcho e avança para o leste ao longo do dia, alcançando a região da Grande Porto Alegre à noite.

A previsão é que ele se movimente em direção ao Oceano Pacífico até quinta-feira, e deixe de impactar a costa brasileira (veja na imagem acima).

Impactos no tempo

Mesmo influenciando o tempo no Sudeste e no Centro-Oeste, a análise meteorológica indica que o ciclone não passará sobre essas regiões. Todo o deslocamento ocorre no Sul do Brasil, seguindo para o oceano pela costa gaúcha.

O fenômeno causa chuva forte e ventos intensos nos três estados do Sul no começo desta semana, aponta o Climatempo. Na Grande Porto Alegre, o risco de temporais aumenta já na madrugada de terça, com piora da ventania no dia seguinte.





No Sudeste, os efeitos serão sentidos em São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio e a Serra, e no centro-sul e sudoeste de Minas Gerais, como Sul de Minas, Zona da Mata, Grande BH e Triângulo.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul será o estado mais impactado, com ventos moderados já nesta segunda e rajadas mais fortes na terça-feira.