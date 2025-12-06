Paulo Pinto/Agência Brasil Tempo fica firme em São Paulo





Após dias de tempo instável, o sábado (6) será de sol no Rio de Janeiro e em São Paulo, segundo o Inmet. Com a atuação do ar seco, as duas capitais terão um fim de semana quente, com máximas de 28 °C e 31 °C, respectivamente.

A instabilidade, porém, ainda domina áreas do norte de Minas Gerais, Espírito Santo e grande parte da Região Norte. Tocantins, norte do Mato Grosso e sul do Pará devem enfrentar temporais severos, com acumulados de até 50 mm em 24 horas e rajadas de vento podendo chegar a 60 km/h.

A formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul mantém um forte corredor de umidade sobre essas regiões, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos, descargas elétricas e ventanias, inclusive no Distrito Federal.

No Sul, o tempo se mantém aberto e com pouca nebulosidade, embora pancadas isoladas ainda possam ocorrer no litoral e no leste de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A meteorologista Andrea Ramos explica que a entrada de umidade associada às instabilidades no Paraguai contribui para as altas temperaturas do Centro ao Sul do país.

No Nordeste, a baixa umidade relativa do ar predomina em estados como Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As temperaturas seguem elevadas, com máximas de 34 °C em Fortaleza, 32 °C no Recife e 30 °C em Natal.

Diante da possibilidade de chuva forte e ventos intensos, o Inmet recomenda: