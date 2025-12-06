Reprodução/Centro Meteorológico Europeu (ECMWF) via MetSul Projeção de ventos do ciclone para a tarde de quarta (09)

A formação de um novo ciclone deve mudar o tempo a partir de segunda-feira (8), de acordo com a Metsul. O sistema, que nasce de uma região de baixa pressão sobre o Sul do país, poderá provocar tempestades com ventos que chegam a 100 km/h e volumes de chuva próximos de 160 milímetros em alguns pontos.

Saiba mais: Metsul alerta para intenso ciclone a caminho do Brasil



Até o início da semana, o tempo permanece estável na região Sul e em parte do Sudeste. A partir de segunda, a ciclogênese avança inicialmente sobre o oeste do Rio Grande do Sul, onde as primeiras tempestades são esperadas.

O ciclone e sua frente fria associada devem gerar episódios de tempo severo, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos e queda de granizo.

Na terça-feira (9), o sistema avança e espalha a instabilidade por outros estados. A chuva volumosa prevista para a semana entre 8 e 15 de dezembro deve atingir principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, oeste de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

No Sul, a tendência é de que a chuva perca força já na quarta (10), com retorno do tempo firme na quinta (11). Mas a instabilidade persiste no extremo norte do Paraná, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo por causa da movimentação da frente fria.

O avanço do ciclone também deve favorecer a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável por manter a chuva intensa e contínua sobre áreas do Sudeste e do Centro-Oeste ao longo da semana.