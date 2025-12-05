Divulgação/Agência Minas Novas instabilidades chegam em grande parte do país graças à ZCAS

A sexta-feira (05) será marcada por tempo instável em várias partes do país, com influência da chegada da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno climático que mantém uma faixa de nuvens com fortes precipitações entre a Amazônia e o sudoeste do Oceano Atlântico.

Estes primeiros efeitos são sentidos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte neste final de semana, em que a combinação de calor e umidade favorece temporais.

Os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são de perigo para tempestades por todo a faixa que vai de Roraima e do Amazonas até Minas e o sul da Bahia. A área da divisa entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia está sob aviso de grande perigo para acumulados de chuva acima de 100 mm por dia. Veja previsão por região.

Sul

Lara Pinheiro/Portal iG Tempo fica mais estável no Sul, com chuva fraca em alguns pontos





A região terá uma sexta-feira de tempo estável, aponta o Climatempo. O sol predomina ao longo do dia, com mais nebulosidade na faixa leste, enquanto apenas o litoral do Paraná e de Santa Catarina pode registrar chuva fraca de madrugada.

As temperaturas seguem elevadas, mas sobem menos na faixa litorânea da região e no norte do Rio Grande do Sul. Rajadas de 40 a 50 km/h são esperadas entre o litoral sul catarinense e o norte gaúcho.

Sudeste

A influência marítima provoca chuva fraca no litoral paulista e do Rio de Janeiro ao longo do dia. No interior de São Paulo, calor e umidade favorecem pancadas isoladas, especialmente no oeste, noroeste e norte do estado.

A ZCAS mantém chuva forte na metade norte de Minas e no Espírito Santo, com risco de temporais e acumulados elevados no nordeste mineiro, sul da Bahia e norte capixaba, que estão sob alerta vermelho do Inmet.

Centro-Oeste

Reprodução/redes sociais Temporais podem atingir o Centro-Oeste neste final de semana





A ZCAS mantém chuva moderada a forte em grande parte de Mato Grosso e no centro-norte de Goiás, com potencial para temporais, explica o Climatempo. No norte de Mato Grosso do Sul, o calor e a umidade reforçam as instabilidades, enquanto o restante do estado terá tempo mais firme.

As temperaturas continuam elevadas na maior parte da região, mas ficam mais amenas em áreas do interior goiano devido à nebulosidade. No sul do Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar permanece abaixo dos 30%.

Nordeste

A ZCAS reforça as instabilidades na Bahia, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais, principalmente no sul e oeste do estado. O sul do Maranhão e do Piauí também terá chuva forte, com chance de tempestades.

Há registro de chuva entre o leste do Ceará e o leste do Rio Grande do Norte, além do oeste de Pernambuco. Já no litoral norte da região, as precipitações tendem a ser fracas.





Norte

O dia será marcado por pancadas de chuva desde cedo, influenciadas pela ZCAS. Amazonas, Acre, Roraima, centro-sul e oeste do Pará e Tocantins registram chuva moderada a forte, com risco de temporais.

Em Rondônia, o tempo segue instável, enquanto o nordeste paraense terá chuva mais fraca. No Amapá e no noroeste do Pará, o tempo fica mais firme. As temperaturas seguem altas, mantendo a sensação de abafamento.