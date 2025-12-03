Divulgação/Redes sociais Frente fria que avança pelo oceano traz frente fria para o país

O estado de Minas Gerais entrou em alerta de risco muito alto de chuva forte a intensa, com temporais isolados entre hoje (3) e amanhã (4), com várias cidades em alerta de precipitações localmente volumosas.

Segundo a Metsul Meteorologia, a atmosfera tem apresentado instabilidade desde o início da semana em Minas Gerais e em Belo Horizonte registrou temporal com alagamentos e quedas de árvores na segunda-feira, dia 2, mas a instabilidade aumenta hoje e amanhã.

O motivo é a atuação de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico, que deve organizar um canal de umidade sobre o Brasil, favorecendo muita chuva e a intensificação da convecção.

A convecção é o processo no qual o ar quente sobe na atmosfera. Em dias mais quentes, o solo aquece, transfere calor para o ar próximo à superfície, que se torna mais leve e começa a subir. Nesse movimento, o ar se expande, esfria e o vapor d’água se condensa, formando nuvens carregadas.

Quando a convecção é intensa, esse movimento vertical pode gerar nuvens muito altas, com chuva forte, temporais de vento e até granizo.

Todas as regiões de Minas Gerais apresentam risco de chuva forte localizada e tempestades isoladas nesses dois dias. Entre as regiões que podem ter chuvas localizadas, fortes e intensas, se encontram Belo Horizonte e a Região Metropolitana.







De acordo com os mapas disponibilizados pelo MetSul, Minas Gerais pode ser o estado com maior instabilidade durante a tarde e noite de hoje (3) e amanhã (4) na Região Sudeste.

O mapa também apresenta chuva forte e temporais isolados no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, em cidades ao norte do estado, possuem maior risco no meio da semana.