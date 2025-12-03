Reprodução Os quatro estados do Sudeste têm previsão de temporal para esta quarta (03)

Instabilidades causadas pelo avanço de uma frente fria, que atua no Brasil nesta semana, pode provocar temporais no Sudeste e chuvas fortes no Centro-Oeste nesta quarta-feira (03). Meteorologistas do Climatempo indicam que o calor intenso segue no Nordeste e em partes do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet) emitiu alertas de perigo para tempestade em quase todo o Sudeste, com destaque para Minas Gerais que está sob três avisos de perigo. Na região, as chuvas podem chegar a 100 mm por dia e os ventos intensos alcançarem 100 km/h. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

O tempo se mantém mais firme na maior parte do Sul. O litoral pode registrar chuva fraca por influência marítima, enquanto o leste do Paraná e de Santa Catarina terá precipitações moderadas a fortes.

As temperaturas caem no Rio Grande do Sul, sobretudo nas serras gaúcha e catarinense, deixando o clima ameno, observa o Climatempo. Já em Santa Catarina e no Paraná, o calor persiste, principalmente no norte paranaense.

Sudeste

Foro: Reprodução Rio terá pancadas de chuva e calor forte entre segunda e quarta





Os meteorologistas apontam que uma nova frente fria, associada a uma baixa pressão na costa, intensifica as instabilidades no Sudeste. A região está sob alerta de pancadas de chuva fortes e risco de temporais nos quatro estados.

A chuva começa cedo e se espalha ao longo do dia, com maior risco de volumes elevados no interior do Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira e sudoeste capixaba. O calor ainda aparece à tarde no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e em partes do Espírito Santo.

Centro-Oeste

As instabilidades continuam fortes no Centro-Oeste nesta quarta. Chove desde cedo no norte, oeste e interior de Mato Grosso, no sul e centro de Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. A umidade vinda da Amazônia mantém as pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais em áreas dos três estados.

A chuva perde força à noite, mas ainda pode cair de forma isolada. O calor segue predominando, especialmente nas áreas centrais da região.

Nordeste

O dia começa com chuva de fraca a moderada no interior do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, mas que pode ganhar força à tarde, indica o Climatempo. Na faixa litorânea entre Salvador e o Rio Grande do Norte, além do Ceará, as chuvas são rápidas e fracas.





O tempo permanece firme com calor intenso nas demais áreas do Nordeste.

Norte

As instabilidades seguem ativas no Norte, com pancadas de chuva desde cedo. Ao longo do dia, as precipitações ganham força no Acre, Rondônia, sul e oeste do Amazonas, sul e sudoeste do Pará e extremo sudoeste do Tocantins, com risco de temporais.

O tempo fica mais firme no Amapá e no nordeste e noroeste do Pará.