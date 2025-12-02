MetSul/Reprodução Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (02)

Áreas de instabilidades avançam pelo país nesta terça-feira (02), trazendo pancadas de chuva de moderadas a fortes, risco de temporais e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h em áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, aponta o Climatempo.

Os principais alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são para o oeste do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, bem como o norte gaúcho, que estão sob perigo para tempestades de até 100 mm por dia. O extremo norte do Brasil também tem risco de chuvas intensas, principalmente no Amazonas e Roraima. Veja a previsão do tempo.

Sul

A chuva aparece desde cedo no norte do Rio Grande do Sul, com intensidade moderada a forte e chance de trovoadas. A instabilidade avança ao longo do dia para Santa Catarina e Paraná, mantendo o risco de temporais.

No restante do Sul, o tempo fica mais firme e as temperaturas sobem. O Climatempo aponta risco de rajadas de vento entre 40 e 50 km/h em toda a região.

Sudeste

Minas Gerais e o oeste de São Paulo têm riscos de chuva já nas primeiras horas do dia. Uma nova área de baixa pressão próxima à costa paulista intensifica as instabilidades a partir do fim da manhã no estado, além de na metade sul de Minas, Rio de Janeiro e norte do Espírito Santo.

As pancadas devem variar entre moderadas e fortes, com raios e risco de temporais no sul mineiro, leste paulista e interior do Rio. Os ventos variam entre 40 e 50 km/h, podendo chegar a 70 km/h nas áreas com risco de temporal, na Zona da Mata mineira e litoral capixaba.

Centro-Oeste

Chove desde cedo em grande parte de Goiás, no Mato Grosso e no norte e interior do Mato Grosso do Sul. As pancadas se espalham pela região pela manhã e ganham força à tarde, com o calor e a alta umidade.

Meteorologistas do Climatempo apontam risco de temporais no Mato Grosso do Sul e em grande parte do no sul de Goiás e de Mato Grosso. As temperaturas ficam elevadas com tempo abafado.

Nordeste

O litoral da Bahia e áreas entre Alagoas e Rio Grande do Norte têm chuva fraca nesta terça causada pela umidade marítima, explica o Climatempo.





No interior, especialmente no oeste baiano e no sul do Maranhão e do Piauí, as instabilidades são moderadas a fortes, com risco de temporais. As temperaturas continuam altas, e a umidade do ar fica baixa na maior parte da região.

Norte

Chove forte no sul do Amazonas, Acre, Rondônia e leste do Tocantins, com risco de temporais.

No nordeste do Pará e no Amapá, o tempo permanece mais firme. As temperaturas seguem elevadas em toda a região.