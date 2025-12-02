Will Shutter / Câmara dos Deputados Manuel Palacios, presidente do Inep.

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Manuel Palacios, negou o vazamento de questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A declaração foi feita durante participação do presidente na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (2).

Segundo o presidente do Inep, o que ocorreu foi uma tentativa de memorizar e reproduzir as questões aplicadas em pré-testes. "Não há dúvidas do que circulou são itens memorizados por participação em pré-testes", ressaltou Palacios.

Palacios explicou que não houve vazamento da prova e que, antes de ela ser aplicada, ela não foi vista por ninguém além daqueles que a elaboraram.

O presidente do Inep, ainda afirmou que a anulação das questões do exame foi uma ação preventiva, "para proteger o Enem".





Segundo ele, 900 itens relacionados aos cursos oferecidos pelo influenciador Edcley Teixeira - incialmente apontado como autor do suposto vazamento das questões do Enem 2025 - foram analisados e nenhum era igual aos itens do exame. Segundo ele, algumas semelhanças foram detectadas mas nada significativo.

O presidente do Inep explicou que a eliminação das questões não afeta a nota dos estudantes que participaram desta edição do exame. Segundo ele, a metodologia do Enem mede até onde o estudante conseguiu aprender.

"O problema que o Enem tem que responder para toda a sua avaliação é: obter a melhor precisão possível, com uma estimativa da proficiência de cada estudante, nas quatro áreas do conhecimento que são avaliadas."