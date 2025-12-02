Reprodução/Instagram @depantonialucia Deputado federal Silas Câmara e a Deputada federal Antônia Lúcia

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) utilizou as redes sociais para expor o seu marido, o também deputado federal Silas Câmara (Republicanos), nesta terça-feira (2). Na publicação, a parlamentar acusou Câmara de traição, abandono familiar e humilhações psicológicas.

Leia mais notícias sobre a política brasileira: Relator dá parecer contrário à cassação de Carla Zambelli

De acordo com o relato, o casamento entre os parlamentares teria chegado ao fim há um ano.

"Ele esqueceu os mandamentos de Deus! Esqueceu a família, do casamento comigo de 33 anos, de risos e muita alegria, felicidades extremas, sem contar nas vitórias nos dadas por Deus e esqueceu meus 4 netos.

A deputada, ainda acusou o ex-marido de ter mantido relações extraconjugais com duas vereadoras. "Peço desculpas aos meus irmãos e irmãs, mas fez mal a muitos e no mínimo a duas mulheres casadas. Vereadoras", declarou a parlamentar ao comentar as supostas traições.

Em seu desabafo, a parlamentar ainda afirmou que o deputado precisa procurar tratamento e deixou um alerta sobre o ex-marido, a quem se referiu como "infiel e desmoralizado".

"Quem tiver mulher ou marido cuidado com o pastor gatinho", declarou a deputada.

Na publicação, a parlamentar afirmou que Câmara deu entrada no processo de divórcio litigioso, que ocorre quando o casal não chega a um acordo no que diz respeito ao término do relacionamento. Pode acontecer porque uma das partes não quer se divorciar ou por ambos não estarem de acordo com os termos divórcio, como partilha de bens e guarda dos filhos, por exemplo.





A deputada ainda afirmou que o deputado estava afastado da filha e dos quatro netos há cerca de 10 meses, até um reencontro que ocorreu na semana passada. "Todos sofrem muito e três estão com psicólogo buscando apoio e orações", completou.

Em seu texto, Antônia Lúcia fez uma referência ao uso de marcapasso por parte do deputado, acusando-o de não ter mais coração. Ela também afirmou que Câmara faz uso de cigarros eletrônicos e que a submeteu a humilhações de cunho psicológico.

"Imagina um idoso moderno de 64 anos e que nem coração tem mais, mas usa marcapasso. Deus já tirou o teu coração! Entre pitadas de cigarros eletrônicos na minha casa, escondido há mais de um ano, venho sofrendo essas humilhações psicológicas."

Em outubro de 2024, um post expondo traições, abuso de bebidas alcoólicas e afastamento da família, por parte de Silas Câmara, foi divulgado nas redes sociais de Antônia Lúcia. Na ocasião, a parlamentar alegou ter sido vítima de um hacker e apagou a publicação.

O Portal iG entrou em contato com o deputado Silas Câmara mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos.