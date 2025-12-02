Instagram Lula Trump e Lula



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elogiar o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, após telefonema nesta terça-feira (02) afirmando que teve uma "conversa muito boa". Os líderes falaram sobre tarifas, comércio e combate ao crime organizado. As informações são da Bloomberg.

“Tivemos uma ótima conversa. Falamos sobre comércio. Falamos sobre sanções, porque, como vocês sabem, eu as impus em relação a certas coisas que aconteceram", disse Trump a repórteres.

O Planalto também comentou sobre o telefonema mais cedo confirmando que Lula tratou de temas comerciais, econômicos e de cooperação no combate ao crime organizado. A assessoria destacou que a conversa foi “muito produtiva”.

Na conversa com a mídia estadunidense, Trump reforçou o tom amistoso que tem adotado ao tratar da relação com o Brasil. "Tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto dele”, concluiu o líder dos EUA sobre a conversa desta terça-feira.

Essa é a segunda vez que Donald Trump demonstra apreço por Lula após a fase de tensão entre Brasil e Estados Unidos. Em setembro, durante um encontro na Assembleia Geral da ONU , o presidente estadunidense afirmou que teve uma “química excelente” com o líder brasileiro, sinalizando uma mudança no tom das relações bilaterais.

Na ocasião, Trump elogiou Lula de forma direta e destacou afinidade pessoal entre os dois. “Ele pareceu ser um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto”, disse o republicano.



Retirada da sobretaxa

Lula considerou positiva a retirada da tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, como carne, café e frutas, antes aplicados além de uma taxa base de 10%. A taxa extra havia sido imposta como resposta ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro .

No final de novembro, o governo Trump revogou o tarifaço para mais de 200 itens, permitindo que vários produtos retornassem às alíquotas anteriores.

O Palácio do Planalto afirmou que ainda há outros produtos tarifados e que o Brasil deseja avançar rapidamente nas negociações.

Em meses anteriores, Trump havia mantido uma política mais rígida, incluindo sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, sua esposa e um instituto ligado a ele.





Segurança e crime organizado

A cooperação no combate ao crime organizado internacional também foi discutida. Lula mencionou operações recentes no Brasil voltadas a asfixiar financeiramente grupos criminosos e disse ter identificado ramificações no exterior.

Segundo o Planalto, Trump afirmou ter “total disposição” para trabalhar em conjunto e apoiar iniciativas bilaterais contra essas organizações.

Os dois presidentes concordaram em retomar a conversa em breve para acompanhar o andamento das medidas tratadas na chamada.