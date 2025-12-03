Agência Brasil Menino sofreu ao menos quatro agressões desde o ano passado, diz mãe

Um menino de 10 anos teria perdido a visão do olho direito após sofrer agressões de colegas, motivados por bullying, em uma escola municipal do Rio de Janeiro. A denúncia foi feita por sua mãe, nesta terça-feira (02).

Ela relatou à TV Globo que o filho começou a ser vítima de bullying em 2023 e já teria sofrido agressões anteriores, como deslocamento do nariz e fratura no pé. O caso foi confirmado pelo Portal iG.

Agressões recorrentes

Segundo a mãe, o menino tem uma diferença nos olhos devido a uma deficiência, o que motivava as provocações de colegas. O menino teria sofrido ao menos quatro agressões desde o ano passado.

A denúncia aponta que a agressão mais grave ocorreu no dia 18 de novembro, em que a criança teria levado chutes e ao menos um soco no olho.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro informou ao Portal iG que o aluno recebeu atendimento imediato e foi encaminhado pela escola ao hospital mais próximo, depois levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade.

A pasta também disse que foi instaurada sindicância para apurar o histórico do caso e que o aluno apontado como autor da agressão foi transferido para outra escola (confira a nota abaixo).

Denúncias não surtiram efeito

A mãe do menino vítima de bullying disse à TV Globo que denunciou os casos à direção da escola em diferentes ocasiões, mas que não houve resposta.

Ela também afirma que as agressões foram cometidas por alunos mais velhos e que agora os filhos têm medo de voltar para a escola.

Ao Portal iG, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que o caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), e que diligências estão em andamento para apurar os fatos.





Nota da Secretaria de Educação

"A Secretaria Municipal de Educação informa que o aluno recebeu atendimento imediato e foi encaminhado pela escola ao hospital mais próximo, depois levado para o Hospital Souza Aguiar. Foi instaurada sindicância para apurar o histórico do caso e o aluno apontado como autor da agressão foi transferido para outra escola. A rede municipal desenvolve ações permanentes de prevenção à violência e ao bullying por meio do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas (NIAP), que atua com psicólogos, assistentes sociais e pedagogos."