Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa quarta-feira (16), em Belo Horizonte, uma mulher de 24 anos e o companheiro, de 39, suspeitos de e nvolvimento na morte do filho dela, um menino de 9 anos.

O crime ocorreu em 23 de agosto, no bairro Conjunto Esperança, na região do Barreiro. As prisões temporárias foram decretadas após a mãe confessar ter agredido a criança, o que, segundo as investigações, resultou no óbito.

Segundo o delegado Evandro Nascimento Radaelli, responsável pelo caso na Delegacia Especializada de Homicídios Barreiro, as investigações começaram após a vítima ser levada ao hospital com diversos ferimentos e quadro de hemorragia.

"As apurações apontaram que o menino foi agredido pela mãe e pelo padrasto. A mulher confessou que, no dia da morte, havia feito uso de cocaína e acabou, nas palavras dela, ‘passando do ponto’. Já o homem, embora negue participação, foi identificado como conivente com as agressões e omisso diante das violências cometidas", afirmou o delegado.

O casal foi preso após representação da PCMG ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que deferiram o pedido em caráter de urgência. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Segundo o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o casal já tinha histórico de maus-tratos e abandono.

"Ficou claro que eles obrigavam as crianças a mentir sobre as lesões, inventando histórias para justificar os machucados", disse Radaelli. "Além disso, havia negligência: o menino de 9 anos cuidava sozinho dos irmãos, de 6 anos e de 6 meses, enquanto os adultos faziam uso de drogas", completou.





A Polícia Civil aguarda o resultado do laudo de necrópsia do Instituto Médico-Legal (IML) e segue investigando a motivação exata do crime.